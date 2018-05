Médiá: V Orbánovej vláde dôjde k zmenám nielen na postoch ministrov

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 10. mája (TASR) - Vo štvrtej vláde premiéra Viktora Orbána, ktorého by mal parlament vo štvrtok znovuzvoliť, sa očakávajú zmeny nielen na postoch ministrov a štátnych tajomníkov, ale majú byť zrekonštruované aj samotné ministerstvá. Napísal to vo štvrtok denník Magyar Idők.Pri vytvorení nových rezortov zreorganizujú ministerstvo hospodárstva, ministerstvo ľudských zdrojov i agrárny rezort, píše denník.Nová vláda sa podľa pondelňajších slov Orbána sústredí na bezpečnosť a na kresťanskú demokraciu. Bude mať spolu s ním 14 členov; siedmi ministri budú odborníci, ktorí prichádzajú z komerčnej sféry, a zvyšní kandidáti sú z politického prostredia.Orbán už predtým avizoval, že za vicepremiéra zodpovedného za národnú politiku, cirkevné záležitosti a národnosti navrhne Zsolta Semjéna. Ministrom vnútra má zostať Sándor Pintér a ministrom financií Mihály Varga, ktorý bol doposiaľ šéfom rezortu národného hospodárstva.Namiesto doterajšieho šéfa rezortu obrany Istvána Simicskóa by mal nastúpiť Tibor Benkő, terajší náčelník generálneho štábu maďarských ozbrojených síl.Za ministerku bez kresla pre hospodárenie s národným majetkom navrhuje Orbán Andreu Bártfaiovú-Magerovú, doterajšiu vládnu splnomocnenkyňa pre poštu a finančné služby.Štátny tajomník pre vysoké školstvo László Palkovics by mal obsadiť kreslo ministra v novom rezorte pre inováciu a vysoké školstvo.Novým ministrom, ktorý bude riadiť úrad vlády, by mal byť Gergely Gulyás, ktorý vystrieda Jánosa Lázára. Gulyás bol doteraz predsedom parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz.V ministerských kreslách podľa Orbánovho návrhu by mali ďalej zostať vedúci kabinetu úradu predsedu vlády Antal Rogán, minister spravodlivosti László Trócsányi a minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó.Ministra rezortu ľudských zdrojov Zoltána Baloga má vystriedať onkológ, vysokoškolský pedagóg a generálny riaditeľ Celoštátneho onkologického ústavu Miklós Kásler a ministrom bez kresla pre rozšírenie atómovej elektrárne v Paksi by mal byť János Süli.