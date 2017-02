Médiá v USA o bitke o cestovný zákaz: Prezident Trump prehral

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. februára (TASR) – Je to totálna prehra. Je to vážny neúspech. Je to veľká rana pre vládu. Dostal poriadnu lekciu z úlohy súdnictva. Týmito a podobnými slovami reagovali hlavné americké médiá na štvrtkové rozhodnutie federálneho odvolacieho súdu neobnoviť cestovný zákaz Donalda Trumpa.Spravodajská televízia CNN uviedla, že najnovšie súdne rozhodnutie je vážny politický neúspech Trumpovej administratívy a vyvoláva otázky o tom, ako sa budú súdy pozerať na jeho víziu o rozsiahlom využívaní výkonnej moci, na ktorej si založil prvé týždne svojho prezidentovania.Podľa CNN zažívajú Spojené štáty boj o výkonnú moc a jej charakter. "zaznelo v CNN.povedal politický analytik CNN Jeffery Toobin. Právnik Page Pate zase zdôraznil, že tento prípad je ešte ďaleko od konca. Podľa právničky Sophie A. Nelsonovej je dôležité, aby sa na tento prípad pozrel ústavný súd.povedala pre CNN.Renomovaný denník The New York Times reagoval slovami, že Trump prehráva v snahe znovu zaviesť cestovný zákaz.napísal denník.Podobne sa vyjadril aj denník Washington Post. Rozhodnutie sudcov je podľa neho nepopierateľnou ranou pre vládu.napísal denník.napísal Washington Post.Aj ďalší denník píše o značnej prehre pre Trumpovu administratívu. Naznačil tiež, že je nefunkčná, respektíve, že nefunguje tak, ako má.uviedol Los Angeles Times.Podobne televízia Bloomberg zhodnotila rozhodnutie odvolacieho súdu ako veľký neúspech Donalda Trumpa.," uviedla televízia.Dokonca aj spravodajská televízia Fox News, ktorá má blízko k Republikánskej strane a v kritike Donalda Trumpa býva opatrnejšia, uviedla: "Uvidíme sa na súde: Vzdorovitý Trump reaguje na odmietnutie odvolacieho súdu znovu zaviesť kontroverzný cestovný zákaz."