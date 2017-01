Médiá v USA: Trump nemá na zozname Saudskú Arábiu, lebo tam podniká

Saudská Arábia, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Saudská Arábia, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump zakázal vstup do USA občanom viacerých moslimských krajín a odôvodnil to bojom proti terorizmu. Na zoznam týchto krajín však nedal tie, odkiaľ pochádzali teroristi, ktorí spáchali útoky z 11. septembra 2001. Viaceré americké médiá si všimli, že Trump v týchto krajinách podniká."Nariaďujem nové lustrovanie, aby sme udržali radikálnych islamských teroristov mimo Spojené štáty. Nechceme ich tu. Chceme sa ubezpečiť, že nepustíme do našej krajiny tie isté hrozby, s ktorými naši vojaci bojujú v zámorí," vyhlásil Trump po tom, ako na 120 dní pozastavil prijímanie utečencov a na 90 dní zakázal občanom siedmich krajín – Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu – vstup do Spojených štátovAmerické médiá však pripomínajú, že tieto krajiny sú síce napojené na terorizmus, ale žiadny odtiaľ pochádzajúci extrémista nevykonal počas uplynulých 20 rokov v Spojených štátoch útok so smrtiacimi následkami. Zároveň uvádzajú, že Trump nemá v nijakej z týchto krajín obchodné záujmy.Naopak tie krajiny, z ktorých teroristi pochádzajú, na zozname nie sú. Trump zároveň v týchto krajinách podniká.Teroristi, ktorí spáchali útoky 11. septembra 2001, pochádzali zo Saudskej Arábie, Egypta, Libanonu a Spojených arabských emirátov."Stavia nehnuteľnosti v Dubaji a založil firmy v Egypte a v Saudskej Arábii. V Spojených arabských emirátoch má napríklad luxusné golfové ihrisko," uviedla rozhlasová stanica NPR."Z Trumpovho zákazu vstupu pre moslimov sú vyňaté krajiny napojené na jeho obchody," napísal denník New York Daily News. Túto skutočnosť si všimla aj televízna stanica Bloomberg.Denník Washington Post napísal, že "krajiny, v ktorých Trump podniká, nie sú zasiahnuté novými cestovnými obmedzeniami. Na zozname nie je niekoľko väčšinovo moslimských krajín, kde je aktívna Trump Organization a ktoré majú problémom s terorizmom. Trump teraz čelí otázkam o tom, či nové pravidlá navrhol aspoň čiastočne s ohľadom na vlastný biznis"."Človek by si myslel, že Egypt a Saudská Arábia, krajiny, z ktorých pochádzali takmer všetci únoscovia lietadiel z 11. septembra a v súčasnosti sú známe tým, že podporujú IS a iných teroristov, čo je prípad Saudskej Arábie, a čelia najmä pre vládne represie vážnym teroristickým útokom na vlastnej pôde, čo je prípad Egypta – budú zahrnuté v Trumpovej prekrútenej analýze potenciálnych zdrojov terorizmu. Ale nie, tieto krajiny boli ignorované. Konflikt záujmov? Nie, len náhoda," napísala Phyllis Bennisová z Inštitútu pre politické štúdie, autorka viacerých kníh a bývalá poradkyňa OSN pre Blízky východ.Podobne sa vyjadrili aj viacerí komentátori televízie CNN, ktorí zároveň pripomenuli, že na zozname krajín chýbajú aj Afganistan a Pakistan, odkiaľ pochádzali alebo na ktoré boli napojení strojcovia nedávnych útokov v amerických mestách San Bernardino a Orlando.Trumpovo nariadenie nespomína ani Turecko, ktoré v uplynulých mesiacoch zažilo niekoľko teroristických útokov a ministerstvo zahraničných vecí USA vydalo pre Američanov cestujúcich do Turecka bezpečnostné varovanie. Viaceré médiá spomenuli, že meno Donalda Trumpa sa vyníma na dvoch luxusných mrakodrapoch v Istanbule a nábytok s jeho značkou vyrába turecká firma."Na zozname krajín je niečo chaotické. Nie sú na ňom Saudská Arábia a Egypt, odkiaľ pochádzajú zakladatelia al-Káidy a mnohých ďalších džihádistických skupín. Nie sú na ňom ani Pakistan a Afganistan, kde pretrvávajúci extrémizmus a desaťročia vojen vyprodukovali militantov, ktorí sa dostali aj do Spojených štátov. Zoznam sa nápadne vyhýba moslimským krajinám, kde má pán Trump veľké obchodné aktivity," píše denník The New York Times.Trumpovo rozhodnutie vyvolalo rozruch nielen v médiách. Federálna sudkyňa v New Yorku už pozastavila implementáciu zákazu vstupu pre tých, ktorí už sú na ceste alebo už doleteli do Spojených štátov a majú platné víza.