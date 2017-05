Médiá: Volebná spolupráca maďarských opozičných strán je stále nejasná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. mája (TASR) - Ani jedenásť mesiacov pred parlamentnými voľbami v Maďarsku stále nie je jasné, či dôjde k volebnej spolupráci opozičných strán. Uviedol to dnes spravodajský server Index.hu, podľa ktorého situáciu nevyjasnili ani vyjadrenia predstaviteľov strán na prvomájových mítingoch.Ultrapravicová strana Jobbik zatiaľ najjasnejšie deklarovala, že sa s nikým spájať nemieni. Podľa predsedu Gábora Vonu by to totiž stranu iba oslabilo. O spojenectvo s Jobbikom však nemajú záujem ani ostatné opozičné subjekty.Predseda strany Együtt (Spolu) Péter Juhász povedal, že spoločnú volebnú listinu by mohli zostaviť elity z obdobia spred roku 2010 - Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK), pričomby kandidovali samostatne. Svoj postup by pritom mohli skoordinovať tak, aby si navzájom nikde nekonkurovali.Podľa predsedu DK a expremiéra Ferenca Gyurcsánya sa terajší predseda vlády Viktor Orbán veľmi mýli, ak si myslí, že súčasné spory medzi stranami DK, MSZP, Együtt (Spolu), Párbeszéd (Dialóg) či Momentum zabránia spojenectvu opozičných strán. Gyurcsány neuviedol, ako by si takúto spoluprácu predstavoval. Podľa neho je však zrejmé, že v rámci ústavy a volebného systému, ktorý vytvorila vládna strana Fidesz, môže viesť k úspechu iba spoločný postup.O prípadnej volebnej spolupráci opozičných strán sa vo svojich prvomájových vystúpeniach vôbec nezmienili predseda MSZP Gyula Molnár, kandidát socialistov na post premiéra László Botka, ani predsedníčka budapeštianskej organizácie MSZP Ágnes Kunhalmiová.Botka sa nedávno vyjadril, že opozícia má šancu iba v prípade, ak postaví spoločného kandidáta na post premiéra. Socialisti ale v pondelok jeho stanovisko nepotvrdili.Situáciu môže výrazne skomplikovať nová strana Momentum, ktorá sa ešte ako hnutie zviditeľnila petíciou proti kandidatúre Budapešti na usporiadanie letných olympijských hier (OH) v roku 2024. Strane sa v uplynulých mesiacoch podarilo zmobilizovať tisíce ľudí, ktorí sa zúčastnili na protestoch proti ruskému vplyvu a za európske smerovanie Maďarska. Predseda András Fekete-Györ jednoznačne vyhlásil, že sa nechcú spájať s nikým, čo prispeje k ďalšiemu triešteniu opozičných síl.Podobne je na tom aj ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP), ktorej zjazd schválil uznesenie, že LMP v budúcich parlamentných voľbách nebude spolupracovať s inými subjektmi, píše Index.hu.