MÉDIÁ: Z eurofondov na MŠ boli podporené firmy blízke vládnym stranám

Bratislava 22. augusta (TASR) – V prvej eurofondovej výzve ministerstva školstva pod vedením Petra Plavčana (nominant SNS) za celkom 300 miliónov eur sa najviac darilo firme blízkej bývalému ministrovi Jánovi Počiatkovi (Smer-SD). Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk, ktorý analyzoval 59 zmlúv z tejto eurofondovej výzvy za 279 miliónov eur.Portál pripomína, že Plavčan po nástupe do funkcie zrušil výzvu na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier a zmenil kritériá pre výber projektov. Zdalo sa, že nové vedenie ministerstva pod vplyvom SNS ovládlo jeden z dvoch najväčších eurofondových balíkov v rezorte, píšu Aktuality.sk. Tie však zistili, že najúspešnejším súkromným subjektom bola firma Preem, ktorá má dostať 6,4 milióna eur.Preem podala len jeden projekt, no v ďalších dvoch figuruje ako partner iných spoločností. Aktuality.sk už v minulosti informovali, že má blízko k spoločnosti Anext, ktorá bola spájaná s bývalým ministrom dopravy Počiatkom. Účtovníctvo firmy Preem viedol Počiatkov kamarát a nominant Branislav Kušík, ktorý sa dobre pozná aj s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Firma sa bude podieľať na dvoch výskumoch v oblasti zdravotníctva a na jednom projekte zameranom na IT.Jedným z výsledkov výzvy podľa portálu je, že hoci žiadateľmi mohli byť len súkromné firmy, k najväčšiemu balíku peňazí sa dostali verejné školy. Podnikatelia totiž mohli podávať len projekty, do ktorých dotiahli ako partnerov výskumné centrá – teda najčastejšie práve univerzity. Najväčší podiel na 300-miliónovej dotácii tak majú získať Slovenská technická univerzita v Bratislave (13 miliónov eur), Výskumný ústav zváračský (11,9 milióna eur), Žilinská univerzita (11,1 milióna eur) a Technická univerzita v Košiciach (11 miliónov eur).Podľa zistení Aktuality.sk má firma Anext blízka Počiatkovi väzby na spoločnosť Glass Way. Aj táto firma bola úspešná v Plavčanovej eurofondovej výzve. Do apríla 2016 ju ovládal Martin Paták, pôvodne z Anextu, ktorý bol v roku 2012 aj jedným z kandidátov SNS na poslanca parlamentu. Glass Way po Patákovi prevzal právnik Pavol Rohutný. Ten sa stal v máji 2017 právnikom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá tiež patrí pod ministerstvo školstva.Glass Way si chce za približne päť miliónov eur prenajať informačno-komunikačnú platformu. Firma plánuje skúmať procesy krízového manažmentu vo verejnej správe. Paták do telefónu tvrdil, že projekt nepísal ani nepredkladal. S plánovaným výskumom firmy vraj nemá nič spoločné. Na ďalšie otázky Aktuality.sk chcel odpovedať neskôr mailom s odôvodnením, že je na dovolenke.Ďalšou firmou s politickým pozadím, ktorá uspela v Plavčanovej eurofondovej výzve, je stavebná spoločnosť HT z Dunajskej Stredy, približuje spravodajský portál. Podľa jeho zistení je jej jediným majiteľom a konateľom Tibor Horsicza z obce Padáň. Horsicza je zároveň obecným poslancom a členom Mosta-Híd. Stavebná firma HT uspela s projektom na výskum a vývoj výroby a spracovania obnoviteľnej energie. Jej partnerom v projekte za približne päť miliónov eur má byť Žilinská univerzita.Viac ako šesť miliónov eur získala aj spoločnosť Crystalex, ktorej spolumajiteľom je Jaroslav Procházka. Podľa zistení Aktuality.sk vlastní tento podnikateľ dva byty a štyri nebytové priestory v komplexe Bonaparte. Postavil ho developer Ladislav Bašternák, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. V luxusnej rezidencii Bonaparte si od neho prenajíma byt aj premiér Robert Fico (Smer-SD).