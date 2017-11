Medián: Maďarsko ide dobrým smerom, myslí si 44 % voličov

Na ilustračnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/DUNA/ MTI - Tamas Kovacs Foto: TASR/DUNA/ MTI - Tamas Kovacs

Budapešť 3. novembra (TASR) - Pol roka pred parlamentnými voľbami v Maďarsku je so situáciou krajiny spokojných 44 percent voličov. Vládnu stranu Fidesz by volilo až 40 percent ľudí, vyplýva z výsledkov októbrového prieskumu inštitútu Medián.Podľa komerčnej televízie Hír TV dosiahol Fidesz rovnakú podporu naposledy v januári 2011, pričom v októbri si oproti septembru polepšil až o štyri percentá.Ultrapravicový Jobbik, ktorý je druhou najsilnejšou stranou, mierne oslabil. V tomto prieskume ho podporilo 11 percent respondentov. Maďarská socialistická strana (MSZP) dosiahla sedem percent.Demokratickú koalíciu (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya by volilo päť percent a ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) štyri percentá. Strany Momentum, Spolu (Együtt), Dvojchvostý pes (Kétfarkú kutya) a Dialóg (Párbeszéd) zaznamenali jednopercentnú podporu opýtaných.Nerozhodných je 30 percent voličov.komentoval v piatok situáciu na maďarskej politickej scéne politológ Örs Farkas, podľa ktorého neexistuje opozičná alternatíva.uzavrel Farkas podľa spravodajského servera Híradó.hu.