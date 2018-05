Medici na roadshow poučili o správnom čistení zubov viac ako 6000 ľudí

Archívna snímka umelých zubov. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Košice 2. mája (TASR) - Naučiť ľudí za pomoci inštruktáže správnu techniku čistenia zubov je cieľom najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorá v stredu vrcholí v Košiciach. Roadshow nazvaná Spolu za zdravý a krásny úsmev odštartovala 20. apríla v Bratislave a prešla postupne 20 miest. Organizoval ju Slovenský spolok študentov zubného lekárstva.Medici počas akcie za pomoci inštruktáže učili deti i dospelých, ako sa správne venovať ústnej hygiene. Roadshow potvrdila, že Slovákom často chýbajú informácie i správne návyky.uviedol pre TASR Jaroslav Milenovský, projektový manažér roadshow a študent zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ).V rámci 6. ročníka roadshow prešli medici Slovensko v dvoch dodávkach. Pred príchodom do Košíc zaškolili viac ako 6000 záujemcov v ostatných krajských mestách, ako aj v Komárne, Liptovskom Mikuláši či na Štrbskom Plese.priblížil Milenovský.Do akcie sa zapojilo viac ako sto študentov zubného lekárstva zo štyroch slovenských lekárskych fakúlt v Košiciach, Martine a Bratislave. Správnu techniku učili za pomoci inštruktáže s klasickou zubnou kefkou, medzizubnou kefkou či tzv. single kefkou. Hoci mnohí si myslia, že si vedia správne čistiť zuby, podľa odborníkov je ústna hygiena a povedomie o nej stále dosť nízke. Odráža sa to na stave zubov a rozšírenom zubnom kaze, ale aj stave ďasien.priblížil Frederik Orenčák, viceprezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.Na otázku, ako dlho si treba čistiť zuby, medici odpovedajú – až kým nie sú čisté. K základným chybám, ktoré Slováci robia, patrí podľa Orenčáka príliš tvrdá kefka v kombinácii s násilným horizontálnym pohybom, čo spôsobuje poškodzovanie skloviny a najmä ďasien. Mnohí ľudia si zase čistia len predné zuby.Študenti sa tak snažia pravidelne prispievať k správnym návykom pri starostlivosti o ústne zdravie.skonštatoval Milenovský.Roadshow vrcholí v stredu v Košiciach na Hlavnej ulici pred Immaculatou, medici sa vo svojom stane venujú záujemcom do 18.00 h.