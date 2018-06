Medicínski technici: Premenovanie asistentov je nesystematické

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 4. júna (TASR) - Nový názov pre zdravotníckych asistentov je pokus o nesystémové riešenie nedostatku sestier. Myslia si to zdravotnícki asistenti združení v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP). Prekáža im tiež to, že k diskusii o tomto kroku neboli prizvaní zástupcovia asistentov ani sestier."Ak chcú kompetentní doplniť nedostatok sestier, povolanie sestry a pôrodnej asistentky je potrebné zatraktívniť lepšími pracovnými podmienkami a lepším pracovným ohodnotením," myslí si viceprezident SKMTP pre sekciu asistentov Patrik Moškurjak. Pripomína tiež, že ako praktická sestra sa v zahraničí označuje osoba s vysokoškolským vzdelaním, ktorá môže diagnostikovať ochorenia a predpisovať lieky.Zdravotnícky výbor, ktorý zmenu navrhol, sa inšpiroval Českou republikou, kde už táto zmena platí. Jedným z cieľov bolo, rovnako ako na Slovensku, zvýšiť atraktivitu povolania zdravotnícky asistent. "Výsledky hovoria, že nepomohlo ani premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru," tvrdí Moškurjak.Zdravotnícki asistenti sa budú nazývať praktické sestry od septembra. Parlament schválil 16. mája pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, ktorým sa nepriamo novelizoval zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa poslancov sa zmenou napraví súčasný stav, ktorý vznikol nesprávnou implementáciou európskej smernice.Sesterské odbory naopak upozorňujú, že premenovanie môže byť v rozpore s európskou legislatívou. Ministerstvo zdravotníctva SR bude o premenovaní informovať Európsku komisiu. So zmenou nesúhlasí ani Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá prezidenta SR Andreja Kisku žiadala, aby návrh nepodpísal. Zmenu, naopak, podporila Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky malých a stredných nemocníc. Pridala sa aj Asociácia súkromných lekárov SR.