Medusa Group a Ministry otvárajú klub v centre Prahy

Epic Praha: Vizualizácia sála 1 Foto: Medusa Group Foto: Medusa Group

Epic Praha: Vizualizácia sála 2 Foto: Medusa Group Foto: Medusa Group

Epic Praha: Vizualizácia bary Foto: Medusa Group Foto: Medusa Group

Bratislava 10. júla (OTS) - Medusa Group, leader v oblasti gastronómie s takmer 50 gastroprevádzkami na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku a Ministry, prevádzkovateľ legendárneho klubu v Banskej Bystrici a Zvolene a svetový poskytovateľ profesionálneho ozvučenia, osvetlenia a laserov sa spájajú ako obchodní partneri. Spoločne idú otvoriť veľký, moderný a technicky svetovo vybavený klub v úplnom centre Prahy.Nočný klub s názvom Epic má plánované otvorenie koncom tohto roka.“ hovorí, CEO Medusa Group.Klub Epic sa bude nachádzať na ulici Revoluční, len kúsok od Dlouhej ulice, ktorá je synonymom pražského nočného života. Celý priestor sa nachádza tri poschodia pod zemou a kapacitne pojme v dvoch prepojených častiach, vrátane galérie, vyše 1 000 hostí.Víziu expanzie na pražský trh mala aj spoločnosť Ministry. Svoje nočné kluby Ministry of Fun v Banskej Bystrici a Zvolene úspešne prevádzkuje už 15 rokov. Okrem mnohých iných si tu zahrali aj svetoví dídžeji ako sú Hardwell, Paul van Dyk, Nervo, Don Diablo, W&W, Above & Beyond, Markus Schulz, R3hab, Fedde le Grand, Laidback Luke a veľa ďalších.“, hovorí, General Director spoločnosti Ministry a dodáva: „Spoločnosť Ministry Rental Service, úspešne fungujúca vyše 20 rokov, zabezpečuje známe pražské tanečné parties Transmission a Magnetic Festival a podieľala sa na akciách v zahraničí ako sú Sziget (Maďarsko), Ultra Europe (Chorvátsko), Transmission (Bangkok, Melbourne). Dlhodobo tiež zastrešuje aj veľkú multimediálnu šou na ostrovoch Maledivy. Na Slovensku kompletne technicky vyriešila galavečery ako Miss Slovensko, Futbalista roka, Festival Východná, Letecké dni SIAF a mnoho iných.Spoločné rokovania a stretnutia, ktoré medzi oboma spoločnosťami prebiehali takmer trištvrte roka, vyústili do zmluvného partnerstva a vzniku Epic s r. o., so spoločným podielom Medusa Group aj Ministry.,“ uzatváraKlub Epic bude pre spoločnosť Ministry prvou zahraničnou prevádzkou a treťou prevádzkou v Prahe pre spoločnosť Medusa Group.