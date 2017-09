Medvedevová prvá v krátkom programe na Nepela Trophy, Rajičová ôsma

Na snímke Slovenka Nicole Rajičová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky:



krátky program žien: 1. Jevgenia Medvedevová (Rus.) 80,00 bodov, 2. Rika Hongová (Jap.) 66,49, 3. Jelena Rradionovová (Rus.) 64,42, 4. Dabin Choi (Kór.rep.) 56,62, 5. Alena Leonovová (Rus.) 54,70, 6. Kailani Craineová (Austr.) 54,14, ... 8. Nicole RAJIČOVÁ 52,87, 11. Silvia HUGECOVÁ 44,97, 23. Nina LETENAYOVÁ (všetky SR) 29,96

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Krátky program žien na jubilejnom 25. ročníku Ondrej Nepela Trophy v Bratislave opanovala vo štvrtok suverénne dvojnásobná majsterka sveta i Európy Jevgenija Medvedevová z Ruska. Najlepšia zo Sloveniek skončila podľa očakávania Nicole Rajičová, ktorá pôjde do sobotňajších voľných jázd z 8. pozície.Iba 17-ročná Medvedevová predviedla špičkový svetový výkon, ktorý rozhodcovia ocenili 80,00 bodmi. Za jej osobným maximom v kariére zaostala len o 0,85 bodov. Perfektne je tak vyšiel návrat do Bratislavy, kde v roku 2016 získala titul kontinentálnej šampiónky. Na druhom mieste skončila Japonka Rika Hongová (66,49), tretia bola ďalšia Ruska Jelena Radionovová (64,62), ktorá si na ME v slovenskej metropole vyjazdila striebro.Rajičová dostala od rozhodcov 52,87 bodov, za osobným maximom 60,98 z tohtoročných ME v Ostrave zaostala. Na 11. mieste v KP skončila ďalšia Slovenka Silvia Hugecová, na poslednej 23. pozícii klasifikovali Ninu Letenayovú. Štvrtkový program pokračuje krátkym programom mužov a športových dvojíc.