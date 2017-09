Medvedevová, Radionovová i Rajičová prídu na Nepela Trophy

Nicole Rajičová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program:



streda 20. septembra

– prvé tréningy na ZŠ Ondreja Nepelu

– od 17.00 h príchod a akreditácia účastníkov v hoteli Lindner Gallery Central Bratislava

– o 21.00 h slávnostné otvorenie a následne žrebovanie štartového poradia v hoteli Lindner



štvrtok 21. septembra

– začiatok o 13.00 h

– ženy krátky program

– muži krátky program

– športové dvojice krátky program



piatok 22. septembra

– začiatok o 13.00 h

– tanečné páry krátky tanec

– športové dvojice voľná jazda



sobota 23. septembra

– začiatok o 12.00 h

– ženy voľná jazda

– tanečné páry voľný tanec

– muži voľná jazda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Dvojnásobná majsterka sveta i Európy v krasokorčuľovaní Jevgenija Medvedevová sa predstaví na jubilejnom 25. ročníku Ondrej Nepela Trophy. Ruska sa tak vráti na bratislavský ľad, kde v roku 2016 získala titul európskej šampiónky. Podujatie sa uskutoční od 21. do 23. septembra s neoficiálnym začiatkom v stredu 20. septembra, keď sú na programe prvé tréningy.Okrem Medvedevovej bude lákadlom jej krajanka a konkurentka Jelena Radionovová, ktorá si na ME v Bratislave vyjazdila striebro. Nicole Rajičová bude najväčšou domácou nádejou, na Slovensko príde v pondelok.povedal šéf Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ) Jozef Beständig.Naopak, chýbať bude tanečný pár Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley, na ktorý čaká od 27. do 30. septembra v nemeckom Oberstdorfe druhé kolo olympijskej kvalifikácie do Pjongčangu 2018.vysvetlil Beständig. Prvé kolo bojov o ZOH 2018 bolo na minulosezónnych, resp. tohtoročných majstrovstvách sveta v Helsinkách, kde miestenku vybojovala Rajičová:Organizátori pri príležitosti 25. ročníka pripravili krst knihy o Ondrejovi Nepelovi na ľade zimného štadióna, ktorý je po ňom pomenovaný.dodal šéf zväzu. Krstným otcom bude slovenský režisér Juraj Jakubisko, na udalosti sa zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Slovenského olympijského výboru (SOV) a mesta Bratislava.Vstupenky sú v predaji na www.ticketportal.sk. Denná vstupenka stojí 5 eur, trojdňová 12 eur. Deti do desať rokov, dôchodcovia, školy a členovia SKrZ, ktorí sa preukážu platným registračným preukazom, majú bezplatný vstup.