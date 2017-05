Medzi 6 zatknutými džihádistami je aj bývalý väzeň z Guantanáma

Na ilustračnej foto Guantanamo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 31. mája (TASR) - Bývalý väzeň z americkej vojenskej väznice Guantánamo na Kube je medzi šiestimi ľuďmi patriacimi do údajnej džihádistickej náborovej siete, napojenej na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorých v utorok zadržali vo Francúzsku. Informoval o tom zdroj z francúzskej justície.Medzi zatknutými podozrivými osobami sa nachádza aj Sabir Mahfouz Lahmar, ktorého prepustili z americkej väznice Guantánamo v roku 2009 po tom, čo Francúzsko súhlasilo, že ho prijme. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ justície.Lahmar patril k šiestim Alžírčanom, zadržaným v Bosne v roku 2001 pre podozrenie z prípravy bombového útoku na veľvyslanectvo USA v Sarajeve. Bosniansky najvyšší súd ich neskôr zbavil obvinení, ale mužov zadržiavali celé roky na Guantáname. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy v apríli 2009 súhlasil, že bosnianskeho občana alžírskeho pôvodu Lahmara prijme. A Lahmar sa v ten rok neskôr prisťahoval do francúzskeho mesta Bordeaux.Podľa slov predstaviteľa francúzskej justície je 48-ročný Lahmar najstarší spomedzi štyroch mužov a dvoch žien, ktorých zatkli. Zdroj dodal, že nie sú žiadne náznaky, že skupina pripravovala útok.Päť podozrivých zadržala polícia v utorok v Bordeaux a jedného v Paríži.