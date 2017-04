Medzi Bratislavou a Komárnom sa zrazil vlak s dodávkou

Ilustračná snímka Foto: TASR - Edmund Örzsik Foto: TASR - Edmund Örzsik

Bratislava 26. apríla (TASR) - Osobný vlak spoločnosti RegioJet sa dnes okolo 5.00 h zrazil s dodávkou. Nehoda sa stala na železničnom priecestí v úseku medzi Zlatnou na Ostrove a Zemianskou Olčou v okrese Komárno, kde pravdepodobne vodič automobilu nedal prednosť prichádzajúcemu vlaku. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.priblížil Ondrůj. Vlaková súprava by mala byť podľa jeho slov pojazdná a nedošlo ani k jej vykoľajeniu. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí zabezpečili prevoz cestujúcich do najbližšej stanice.V úseku, kde sa stala nehoda, bude do vyšetrenia a odstránenia následkov nehody zabezpečená náhradná autobusová doprava.dodal hovorca.Ondrůj pripomenul, že železničná trať Komárno - Bratislava patrí medzi vysoko frekventované jednokoľajové železničné trate na Slovensku. Vlani sa tu na priecestiach stali nehody, všetky zavinili vodiči automobilov, viedli aj k zraneniam a stratám na ľudských životoch a spôsobili škody spolu za viac ako štyri milióny eur.