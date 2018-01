Medzi čitateľmi iDNES.cz by vyhral 1. kolo volieb prezidenta ČR Drahoš

Na snímke kandidát v prezidentských voľbách v Česku, vedec Jiří Drahoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. januára (TASR) - Čitatelia spravodajského webu iDNES.cz mali možnosť voliť "nanečisto" nového prezidenta Českej republiky a podľa ich hlasovania by prvé kolo vyhral Jiří Drahoš. Hlas mu dalo takmer 18.000 čitateľov. Za ním sa umiestnili Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Miloš Zeman, ktorý je podľa prieskumov jasným favoritom prvého kola, skončil na piatom mieste. Do hlasovania sa zapojilo 58.618 čitateľov, informoval v pondelok server iDNES.cz.Drahoš získal 29,3 percent hlasov čitateľov. Veľkú šancu na úspech v prvom kole mu prisudzujú taktiež predvolebné prieskumy.V druhom kole by podľa hlasovania išiel do súboja s bývalým premiérom Topolánkom, ktorý od čitateľov získal 17,2 percenta hlasov. Tretiu priečku obsadil Fischer, ktorému poslalo hlas 14,9 percenta čitateľov.Jasný favorit prvého kola, súčasný prezident Zeman, skončil s 11,4 percentami hlasov až na piatom mieste za štvrtým Michalom Horáčkom (12,6 percenta).Decembrové prieskumy sa zhodujú na tom, že Zeman vyhrá prvé volebné kolo so ziskom najmenej tretiny až dvoch pätín hlasov. Drahoš by získal pätinu až tretinu hlasov. Z ostatných kandidátov by dvojciferný výsledok dosiahol už len Horáček.Agentúra STEM/MARK v pondelok zverejnila aktuálny prieskum, podľa ktorého má veľkú šancu poraziť súčasného prezidenta Drahoš. V prípade príklonu väčšej časti nerozhodnutých voličov by mohol však triumfovať i Michal Horáček, Marek Hilšer alebo Pavel Fischer.Ak by sa do druhého kola dostal Miloš Zeman, volilo by ho podľa prieskumu 39 percent respondentov. Imaginárnemu protivníkovi, ktorý by vzišiel z ďalších ôsmich kandidátov, by dalo svoj hlas 44 percent respondentov.Prvé kolo volieb prezidenta ČR sa uskutoční 12. a 13. januára 2018. Ak nikto z kandidátov nezíska nadpolovičný počet hlasov, dvaja najsilnejší uchádzači zabojujú o post hlavy štátu 26. a 27. januára v druhom kole.