Medzi USA a Čínou hrozí obchodná vojna, varuje šéf Walt Disney

Burbank 8. februára (TASR) - Šéf americkej mediálnej spoločnosti Walt Disney Bob Iger varoval pred prípadnou obchodnou vojnou medzi USA a Čínou. Ako uviedol, pre spoločnosť Walt Disney by mal takýto vývoj veľmi nepriaznivé dôsledky.povedal Iger v rozhovore pre spravodajskú stanicu CNBC.Ako dodal, význam čínskeho trhu pre Walt Disney stále rastie. Konkrétne zábavný park Disneyland Shanghai, prvý zábavný park na území kontinentálnej Číny,. Od svojho otvorenia v júni minulého roka navštívilo park viac než 7 miliónov ľudí.Ochranárska politika, ktorú presadzuje nový americký prezident Donald Trump, však môže odštartovať medzi ekonomickými veľmocami obchodnú vojnu. Už počas prezidentskej kampane Trump hrozil zavedením až 45-% cla na dovoz čínskych produktov, keďže vo vzájomnom obchode ťahajú Spojené štáty už roky za kratší koniec.Spoločnosť Walt Disney dnes zároveň oznámila za 1. štvrťrok obchodného roka 2016/2017, teda od októbra do konca decembra, nečakaný pokles tržieb. Tie dosiahli 14,78 miliardy USD (13,85 miliardy eur), čo predstavuje medziročný pokles o 3 %. Čiastočne sa pod to podpísali nižšie tržby vo filmovej divízii. Ich pokles dosiahol 7 %. Výsledkom tak firma zaostala za očakávaniami trhov, ktoré počítali s miernym rastom kvartálnych tržieb na 15,26 miliardy USD.Zisk klesol z 2,88 miliardy USD v 1. kvartáli 2015/2016 na 2,48 miliardy USD. Bez započítania mimoriadnych položiek sa zisk na akciu znížil z 1,63 USD na 1,55 USD. V tomto prípade tak spoločnosť prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali upravený zisk na úrovni 1,50 USD/akcia.