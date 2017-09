Medzi záujemcami o kúpu Air Berlin je aj spoločnosť IAG

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. septembra (TASR) - Spoločnosť IAG, majiteľ aerolínií Aer Lingus a British Airways, sa pridala k záujemcom o kúpu časti alebo celej nemeckej leteckej spoločnosti Air Berlin. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Air Berlin, druhá najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku, zamestnáva viac ako 8000 ľudí a minulý mesiac vyhlásila platobnú neschopnosť po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways po rokoch strát zastavil financovanie aerolínií. Očakáva sa, že letecká spoločnosť bude rozdelená, pravdepodobne medzi viacerých kupcov. Väčšina potenciálnych investorov sa zaujíma predovšetkým o približne 140 lietadiel Air Berlin a lukratívne vzletové a pristávacie aerolínie.Nie je známe, o ktoré časti Air Berlin sa IAG zaujíma. Samotná spoločnosť IAG odmietla tieto správy komentovať.Ponuky na kúpu časti Air Berlin predložili do piatka 15. septembra, teda do termínu stanovenom správcom konkurznej podstaty, Lufthansa a niekoľko ďalších záujemcov, napríklad britské nízkonákladové aerolínie EasyJet.Časť aktív, konkrétne aerolínie Niki, ktoré sú súčasťou Air Berlin, by chcel spätne odkúpiť bývalý pretekár Formule 1 Niki Lauda. Ten predložil spoločnú ponuku s nemeckou leteckou spoločnosťou Condor, ktorú vlastní cestovná kancelára Thomas Cook.Nemecká rodinná logistická firma Zeitfracht má záujem o nákladnú marketingovú platformu Air Berlin, jej údržbu a regionálnu jednotku LGW.Nemecký investor Hans Rudolf Wöhrl ponúkol, že kúpi celú Air Berlin, zatiaľ čo čínska spoločnosť LinkGlobal Logistics požiadala o viac času na formuláciu ponuky.