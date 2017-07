Medzi zranenými z Hurgady je aj turistka z Česka

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Hurgada 14. júla (TASR) - Aj 36-ročná turistka z Česka je medzi zranenými po dnešnom útoku muža ozbrojeného nožom v egyptskom letovisku Hurgada. Ako vyplýva z informácií, ktoré priniesli Česká televízia a internetový server Novinky.cz s odvolaním sa na veľvyslankyňu ČR v Egypte Veroniku Kuchyňovú Šmigolovú, občianka ČR je s ľahkým zranením na nohe hospitalizovaná v miestnej nemocnici a mieri za ňou český diplomat z Káhiry.Ďalšími zranenými by mali byť turistky z Arménska, Ruska a Ukrajiny, aj keď sa pôvodne hovorilo o zranených Srbkách a Poľke. V metropolách Poľska, Srbska a Ukrajiny však oficiálne zdroje o poškodených krajanoch v Hurgade nevedia.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nemá informácie, že by boli v egyptskej Hurgade napadnutí aj slovenskí turisti. Pre TASR to uviedol na margo dnešného útoku riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Igor Skoček.uzavrel Skoček s tým, že vo formulári na stránke MZV sa k dnešnému dňu zaregistrovalo 1677 Slovákov dovolenkujúcich v Egypte.Naďalej nie je jednoznačne potvrdená totožnosť dvoch žien, ktoré útočník ubodal na pláži jedného z miestnych hotelov. Pôvodné informácie hovorili o dvoch ukrajinských turistkách, egyptské bezpečnostné zdroje však neskôr zmienili, že obe zavraždené boli nemeckými občiankami.Páchateľa krátko po čine zadržali. Jeho výsluch by mohol objasniť až doteraz neznámy motív útoku.Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne, ktoré upozornilo na zvýšené riziko teroristických útokov a nebezpečenstvo únosov cudzincov v Egypte, nevylúčilo, že obete môžu pochádzať zo spolkovej republiky, avšak predbežne to ani nepotvrdilo.Veľmi rôznorodé sú aj správy o samotnom priebehu útoku, respektíve útokov na plážach dvoch rozličných hotelov.Hurgada je obľúbenou turistickou destináciou známou vďaka vhodným podmienkam na športové potápanie. Útok sa stal iba niekoľko hodín po tom, ako údajní islamistickí militanti zastrelili v egyptskej provincii Gíza piatich policajtov.