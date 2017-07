Medzilaborce chcú zmodernizovať vybavenie učební v základných školách

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Medzilaborce 10. júla (TASR) – Medzilaborce chcú zmodernizovať vybavenie špeciálnych učební v oboch základných školách (ZŠ), ktoré sa nachádzajú na území mesta. Samospráva sa rozhodla reagovať na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na tento účel chce získať nenávratné finančné prostriedky (NFP)." informoval TASR primátor Vladislav Višňovský. Dve jediné základné školy v Medzilaborciach navštevuje spolu približne 800 detí.V ZŠ na Komenského ulici by po schválení žiadosti o NFP malo dôjsť k stavebno-technickej úprave polytechnickej učebne, pribudnúť by v nej malo aj interiérové vybavenie. V ZŠ na Duchnovičovej ulici by sa malo zlepšiť vyučovanie vo viacerých odborných triedach, a to v jazykovej, biologicko-chemickej, fyzikálnej a polytechnickej. Modernizáciu knižnice a doplnenie knižničného fondu plánujú v oboch školách. Celkový rozpočet oboch projektov je vyčíslený na viac ako 200.000 eur. Spolufinancovanie mesta tvorí päť percent.Medzilaborskí poslanci oba projekty podporili. Na svojom júnovom zasadnutí odsúhlasili aj zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.