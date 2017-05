Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Medzilaborce 16. mája (TASR) - Medzilaborce plánujú v tomto roku zriadiť mestskú políciu (MsP), v rozpočte na to vyčlenili 50.000 eur. Od júla by v meste mala začať fungovať aj rómska občianska hliadka.Mestská polícia tu doteraz nebola, do jej radov chce samospráva prijať troch až štyroch zamestnancov.vysvetlil pre TASR primátor Vladislav Višňovský.Podľa jeho slov ide o nevyhnutnosť, najmä čo sa týka riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít.priblížil. Primátor tvrdí, že aj pri realizácii rôznych aktivít mesta chýba asistencia takýchto zložiek.Mestskí policajti budú mať po zriadení k dispozícii aj rozšírený mestský kamerový systém. Ich kompetencie budú vyplývať zo zákona o obecnej polícii. Primátor nevylúčil, že v budúcnosti by mohlo dôjsť k zvýšeniu počtu zamestnancov MsP.uzavrel.