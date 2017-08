Medzilaborce plánujú vybudovať ľadovú plochu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Medzilaborce 19. augusta (TASR) – Medzilaborce majú v pláne vybudovať ľadovú plochu. O spolufinancovanie požiadali aj Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý by mal prispieť sumou 100.000 eur. Zvyšok, približne 200.000 eur, by samospráva zaplatila z vlastných zdrojov.Dôvodom, prečo sa Medzilaborce rozhodli investovať do takéhoto športoviska, je fakt, že v meste absentuje priestor pre deti a širokú verejnosť na voľnočasové aktivity v zime.uviedol pre TASR primátor Vladislav Višňovský.S realizáciou projektu chcú začať v tomto roku. Ľadová plocha o rozmeroch 40 x 20 metrov bude situovaná v areáli mestského športového klubu. Podľa slov primátora by ju chceli v budúcnosti aj zastrešiť, aby poveternostné podmienky nevplývali na kvalitu ľadu.Medzilaborce v tomto roku prejavili záujem aj o projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu viacúčelovej športovej haly. Podľa Višňovského by však pre mesto bol finančne náročný.poznamenal s tým, že na budúci rok by sa chceli pustiť do výstavby bazéna.priblížil plány do budúcna.O združenej investícii medzi PSK a mestom Medzilaborce budú krajskí poslanci rozhodovať na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v utorok 22. augusta.