Medzinárodnú súťaž Mattoni Grand Drink 2018 ovládlo československé duo! Víťazom sa stal slovenský barman Tomáš Gyén s kokteilom Grand Rituals. Druhé miesto obsadil český finalista Jiří Boháč

Recept na víťazný kokteil Tomáša Gyéna: Grand Rituals…



10 cl Mattoni perlivej



2 cl rakytníkového pyré Monin



0,5 cl zázvorového sirupu Monin



0,5 cl citrónového freshu



9 cl cascary (čaj z kávových šupiek)



Výsledková listina Mattoni Grand Drink 2018:

Medzi 20 svetovými barmanmi bojoval o víťazstvo 21. ročníka Mattoni Grand Drink (MGD), ktorý je v súčasnosti 8. ročníkom majstrovstiev sveta v miešaní nealkoholických kokteilov aj český barmanNakoniec obsadil krásne 2. miesto. Porota tento rokocenila Tomáša Gyéna, ktorý dokázal v rámci prísnych pravidiel namiešať chuť a originalitu najlepšieho nealko kokteilu tohtoročných majstrovstiev.„Dnešná súťaž pre mňa bola skvelá a bola to jedna z najlepších svetových súťaží, ktorých som sa zúčastnil. Veľkou skúsenosťou bolo miešanie na veľkom pódiu, to som zažil úplne prvý krát. Čerešničkou na torte bola výhra titulu Majstra sveta. Je to úžasné ocenenie za roky práce a vzdelávania. Ale tým moja barmanská cesta určite nekončí. Finančnú odmenu plánujem investovať do ďalšieho rozvoja a vzdelávania,“ prezradil víťaz Tomáš Gyén.Ingrediencie:Ozdoba: fialka, sušený pomaranč, sušená citrónová kôra, cascaraPostup prípravy:Do shakeru nalejeme rakytníkové pyré, zázvorový sirup, citrónový fresh a cascaru, zasypeme ľadom a poriadne pretrepeme. Zmes cez sitko nalejeme do pohára, dolejeme Mattoni perlivú a ozdobíme.v Prahe. Diváci naplno prežili show aj chvíle napätia pri miešaní drinkov. Návštevníci centra Prahy sa tiež mohli prejsť po špeciálne vytvorenejkde mali šancu ochutnať miešané nápoje z tých najlepších pražských barov.Súťaž prebiehala pod záštitou Medzinárodnej a Českej barmanskej asociácie a prvý krát bola vyhlásená zaOdbornej barmanskej súťaže sa tento rok zúčastniloFinalisti prišli z Európy, ale tiež z Argentíny, karibského Porto Rica, ázijského Hong Kongu a tiež zo Spojených štátov amerických. Svoje kokteily miešali pred odbornou porotou a stovkami divákov priamo na pódiu na Staromestskom námestí. Barmani dominovali v príprave, prevedení a inovácií, ako aj v chuti a vlastnosti drinkov podľa zadaných kritérií.To, že súťaž je náročná dokonca aj pre skúsených barmanov potvrdil aj prezident Českej barmanskej asociácieprezradil prezident Českej barmanskej asociácie Aleš Svojanovský.Sobotná súťaž končila slávnostným vyhlásením víťaza a ďalších ocenených. Oslava Svetového dňa nealko kokteilov vyvrcholila hudobno-zábavným(MKF). Behom večera sa na pódiu vystriedala skupina Portless, Bára Poláková, Pavel Callta, Sebastian a skupina Chinaski. Jedinečnú ohnivú barmanskú show predviedol Václav Abraham, najlepší český flairový barman.uviedol Alessandro Pasquale, generálny riaditeľ spoločnosti Karlovarské minerální vody.Prvé miesto Tomáš Gyén: odmena 10 000,- amerických dolárovDruhé miesto Jiří Boháč: odmena 3 000,- amerických dolárovTretie miesto Raitis Akerblums: odmena 2 000,- amerických dolárov