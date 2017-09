Medzinárodný deň demokracie je zameraný na predchádzanie konfliktov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Viedeň 15. septembra (TASR) - Demokracia a predchádzanie konfliktom - to je v roku 2017 téma Medzinárodného dňa demokracie, ktorý pripadá na 15. septembra. Organizácia Spojených národov (OSN) tohtoročnú tému Medzinárodného dňa demokracie zamerala osobitne na úlohu posilnenia demokratických inštitúcií s cieľom podporovať mier a stabilitu.OSN v tomto roku pri príležitosti Medzinárodného dňa demokracie položila dôraz na 16. z Cieľov udržateľného rozvoja. V uvedenom cieli sa akcentuje mier, spravodlivosť a silné inštitúcie. Na summite OSN v New Yorku zo septembra 2015 sa lídri celého sveta zaviazali ukončiť chudobu a bojovať proti klimatickej zmene a nespravodlivosti. Schválili Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na svete, ale aj pre planétu ako takú. Všetkých 17 Cieľov udržateľného rozvoja, jednomyseľne prijatých 193 krajinami, predstavuje nový univerzálny štandard pre rozvoj.Demokracia je univerzálna hodnota, na základe ktorej si jednotlivé národy sveta zvolia vlastný politický, ekonomický, sociálny a kultúrny systém, čím prejavia svoju vôľu. OSN uviedla, že aj keď demokracie majú spoločné charakteristiky, neexistuje len jediný model demokracie. Ak OSN pomáha štátom pri podpore a konsolidovaní demokracie, potom tak robí v súlade s Chartou OSN a vždy na výslovnú žiadosť daných členských štátov.Medzinárodný deň demokracie je príležitosťou, aby sa ľudia zamysleli a zhodnotili stav demokracie vo svete, uviedla OSN. Sloboda, dodržiavanie ľudských práv, organizovanie čestných a periodických volieb - to sú hodnoty, ktoré predstavujú základné body demokracie. Sú zapísané aj vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.Valné zhromaždenie OSN schválilo zriadenie Medzinárodného dňa demokracie v noci na 9. novembra 2007. Termín 15. september sa spája s 20. výročím zorganizovania prvej medzinárodnej konferencie o nových alebo obnovených demokraciách. Rezolúciu s návrhom na zriadenie nového medzinárodného dňa predložilo Nemecko. Okrem iného sa v rezolúcii uvádza, že štáty s demokratickým zriadením sa hlásia k všeobecným demokratickým hodnotám, aj keď jednotná šablóna pre demokratický štát vo svete neexistuje a ani nemôže existovať. VZ OSN v rezolúcii vyzvalo vlády, aby sa angažovali v otázke posilnenia národných programov demokracie a jej konsolidovania. Deň sa má sláviť každý rok; prvýkrát sa tak stalo v roku 2008.