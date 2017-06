Medzinárodný deň Dunaja spojí bratislavské brehy symbolickým mostom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko/MVSR Foto: TASR/Vladimír Benko/MVSR

Bratislava 23. júna (TASR) – Priblížiť Dunaj ľuďom, dosiahnuť, aby sa ním ľudia zžili a zachovali jeho čistotu a kvalitu vody pre ďalšie generácie patrí medzi hlavné posolstvá medzinárodného Dňa Dunaja. Oficiálne pripadá na 29. júna a jeho súčasťou je séria podujatí na rôznych miestach toku. Jedným z nich je dnešné svätojánske prepojenie pravého a ľavého brehu Dunaja v Bratislave. Na tlačovej konferencii o ňom informovali predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP).vysvetlil generálny riaditeľ SVP Stanislav Gáborík.Riaditeľ Odštepného závodu SVP Jozef Dúcz pripomenul, že Dunaj je najväčší tok tečúci cez Slovensko, ku ktorému treba mať úctu aj rešpekt.zdôraznil Dúcz.Rešpekt si podľa neho Dunaj zaslúži, pretože vie ukázať aj "škaredšiu tvár", ako to predviedol v roku 1965, keď pretrhol hrádze pri Patinciach a Čičove a spôsobil škodu šesť miliárd československých korún. V tejto súvislosti predstavitelia SVP zdôraznili dôležitosť vybudovania protipovodňovej ochrany, ktorá zabránila veľkým materiálnym škodám pri povodniach v rokoch 2010 a 2013.Deň Dunaja odštartovalo podujatie v Gabčíkove (17.6.). Pokračovaním je dnešné svätojánske prepojenie pravého a ľavého brehu Dunaja v Bratislave, počas ktorého bude od 15.00 do 24.00 h loď Kriváň bezplatne prepravovať záujemcov zo Starého Mesta do Petržalky alebo naopak.povedal Dúcz. Trasa plavby povedie od pontónu pri Starom moste po prúde smerom k Mostu Apollo a späť. Záverečné z trojice podujatí sa uskutoční 30. júna v Komárne a i jeho súčasťou budú okružné plavby po rieke.