Medzinárodný deň hasičov je pamiatkou na smrť 5. austrálskych hasičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 4. mája (TASR) - Medzinárodný deň hasičov (IFFD), pripadajúci na 4. mája, je pamiatkou na päť austrálskych dobrovoľných hasičov, ktorí pred dvoma desaťročiami zahynuli pri ochrane majetku a životov počas rozsiahleho požiaru v mestečku Linton v štáte Viktória v juhovýchodnej časti Austrálie.Návrh na vyhlásenie 4. mája ako Medzinárodného dňa hasičov s tým, že sa bude pripomínať na celom svete, prišiel 4. januára 1999 od dobrovoľného hasiča JJ Edmondsona zo štátu Viktória. Týmto dňom sa má vzdať pocta nielen piatim mŕtvym austrálskym hasičom, ale všetkýmAko uviedol portál Medzinárodného dňa hasičov, 2. decembra 1998 mestečko Linton, Austráliu a celý svet šokovala tragická udalosť: piati hasiči v okolí Lintonu, mestečka ležiaceho asi 150 km západne od Melbourne v štáte Viktória, bojovali s rozsiahlym požiarom. Podľa portálu austrálskych novín The Courier zahynuli 2. decembra 1998 piati dobrovoľní hasiči Matthew Armstrong (17), Jason Thomas (25) Chris Evans (27), Stuart Davidson (28) a Garry Vredeveldt (47).Symbolom Medzinárodného dňa hasičov je červeno-modrá stužka, pričom červená farba znázorňuje oheň a modrá vodu.Patrónom hasičov, ale aj mnohých ďalších remeselníkov, je svätý Florián, ktorého sviatok pripadá v kalendári na 4. mája.Sv. Florián, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v roku 304 n.l. v legionárskom meste Lauriacum, dnes Lorch pri Ennse v Rakúsku, bol dôstojníkom rímskej armády a na území dnešného Rakúska zastával vysokú administratívnu funkciu.Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diocletiana (284-305 n.l.). Rímski vojaci ho dvakrát zbičovali, napoly zdrali z kože, posadili do ohňa a nakoniec hodili do rieky Enns s kameňom okolo krku.Jeho telo našla a pochovala jedna nábožná žena. Po čase jeho pozostatky preniesli do augustiniánskeho opátstva svätého Floriána blízko Linzu. Neskôr ich znova preniesli do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a biskupovi Krakova. Od toho času je sv. Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a požiarnikov.