Medzinárodný deň OSN pripomína výročie jej založenia

Predseda Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) Miroslav Lajčák reční počas prejavu na Valnom zhromaždení OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. októbra (TASR) - Medzinárodný deň Organizácie Spojených národov (OSN) je výročím jej založenia. OSN oficiálne vznikla 24. októbra 1945 po tom, ako väčšina jej zakladajúcich členov ratifikovala Chartu o založení tejto svetovej inštitúcie a dokument vstúpil do platnosti. Medzinárodný deň OSN pripadá na 24. októbra. V roku 2017 si svet pripomenie 72. výročie založenia OSN.Valné zhromaždenie OSN na zasadnutí v roku 1971 schválilo rezolúciu č. 2782, ktorá odporúčala, aby sa 24. október stal Medzinárodným dňom OSN a slávil sa. V ten deň sa organizujú diskusie, schôdze a výstavy venované úspechom a cieľom OSN.Výraz Spojené národy, za ktorý ľudstvo vďačí 32. americkému prezidentovi (1933-1945) Franklinovi Delanovi Rooseweltovi (žil 1882-1945), sa prvýkrát objavil počas druhej svetovej vojny v Deklarácii Spojených národov z 1. januára 1942. Predstavitelia 26 krajín sa zaviazali, že budú pokračovať spoločne vo vojne proti mocnostiam Osi.V roku 1945 sa zástupcovia 50 krajín na konferencii Spojených národov o medzinárodnej organizácii stretli v San Franciscu, aby vypracovali Chartu Organizácie Spojených národov. Za základ zobrali návrhy, ktoré rozpracovali od augusta do októbra 1944 v americkom Dumbarton Oaks predstavitelia Číny, USA, Británie a ZSSR. Chartu podpísali 26. júna 1945 predstavitelia 50 krajín. Poľsko, ktoré na konferencii nebolo zastúpené, ju podpísalo neskôr. Varšava však patrí medzi 51 pôvodných členov svetovej organizácie.OSN oficiálne vznikla 24. októbra 1945, keď dokument ratifikovali Čína, USA, Francúzsko, Británia, ZSSR a väčšina ďalších signatárov.S dňom 24. októbra súvisia aj ďalšie dva sviatky OSN - Svetový deň informovanosti o rozvoji a Týždeň odzbrojenia.