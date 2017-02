Medzinárodný menový fond: Grécky dlh je neudržateľný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 7. februára (TASR) - Grécka ekonomika bude v dlhodobom horizonte expandovať priemerným tempom tesne pod 1 %. Vláda by mohla dosiahnuť primárny rozpočtový prebytok na úrovni okolo 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej správe o Grécku.uviedla výkonná rada MMF. Makroekonomickú a fiškálnu prognózu však ohrozujú vysoké riziká spojené s neúplnou alebo pomalou implementáciou reforiem.Grécky verejný dlh na konci roka 2015 dosiahol 179 % HDP a je neudržateľný, uvádza sa v správe MMF. Správa tiež ukázala ojedinelý nesúlad v rámci 24-člennej výkonnej rady, keď riaditelia majú rozdielne názory na fiškálny vývoj v Grécku a udržateľnosti dlhu krajiny rovnako ako na potrebnosť ďalšieho záchranného programu.MMF aktuálne uvažuje, či sa bude podieľať na ďalšej pomoci Grécku. Fond ešte neprispel k prebiehajúcemu záchrannému programu v celkovej hodnote 86 miliárd eur.Európski predstavitelia signalizovali ukončenie pomoci pre Grécko, ak sa MMF stiahne. Medzinárodní veritelia tlačia na Atény, aby prijali dohodnuté reformy.Správa MMF ukázala, že väčšina riaditeľov tvrdí, že na to, aby sa grécky dlh stal udržateľným, je potrebný jeho ďalší odpis, a to aj napriek veľkým obetiam zo strany Grékov a veľkorysej pomoci európskych partnerov. Riaditelia tiež upozornili, že pri prípadnom ďalšom odpise dlhu je potrebné vychádzať z realistických predpokladov ohľadom schopnosti Grécka trvale generovať prebytky a dlhodobého rastu.MMF odhaduje, že grécka ekonomika vlani vzrástla o 0,4 %, pričom jeho tempo by sa tento rok malo zrýchliť na 2,7 %. Miera nezamestnanosti podľa predpovedi tento rok klesne na 21,3 % z 23,2 % v roku 2016. Očakáva sa, že verejný dlh sa zníži na 180,8 % HDP zo 183,9 % HDP vlani.