Medzinárodný menový fond žiada vyvážený prístup ku kryptomenám

Christine Lagardová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. apríla (TASR)

Washington 16. apríla (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová požaduje vyvážené zaobchádzanie s kryptomenami. Rozvážny pohľad na nové digitálne investície by podľa nej nemal viesť k extrémom, ku kategorickému odsúdeniu ani k slepej eufórii. Politici by sa nimi mali zaoberať bez predsudkov a podporiť vyvážený regulačný rámec, ktorý minimalizuje riziká, ale zároveň ponechá miesto pre kreativitu.Lagardová vidí potenciálne výhody digitálnych mien vo vysokej rýchlosti transakcií a nízkych nákladoch. Zrejme existuje dopyt po kryptopeniazoch, ktorý by mohli pokryť centrálne banky, myslí si Lagardová. Aktuálne s konceptom digitálnej meny experimentuje švédska centrálna banka.Podľa šéfky MMF má veľký potenciál aj technológia blockchainu, ktorá je v základe mnohých kryptomien a mohla by zvýšiť efektivitu finančných trhov.Aktuálne nepokladá Lagardová kryptomeny za veľké riziká pre finančnú stabilitu. Regulačné úrady by však mali zostať ostražité, keďže kryptomeny, ak sa presadia ako finančný produkt, môžu zvýšiť riziká spojené s úvermi financovanými investíciami rovnako ako zosilniť prenos ekonomických šokov. Centrálne banky by tiež mohli mať problémy pri bojoch s krízami, ak by kryptomeny vo zvýšenej miere nahrádzali tradičné, štátmi emitované meny.