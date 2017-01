Medzinárodný pouličný beh v Komárne bude v tomto roku so zmenami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Komárno 26. januára (TASR) - Jednou z tohtoročných zmien 43. ročníka Medzinárodného pouličného behu, ktorý sa každoročne organizuje medzi slovenským mestom Komárno a maďarským Komáromom 1. mája, je rozhodnutie organizátorov uskutočniť podujatie v skoršom termíne 23. apríla. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok odboru školstva a kultúry Mestského úradu (OŠaK MsÚ) v Komárne Beáta Sebő s tým, že štart pretekov organizátori OŠaK MsÚ a Bežecký spolok Komárom-Európa striedajú, pričom tento rok sa bude štartovať zo slovenského Komárna spred budovy športovej haly.Cieľom by mal byť aj tento rok Jókaiho Sad na Ulici Beöthy Zsolt v Komárome, pričom organizátori pre bežcov opäť pripravia dve dĺžky tratí - 5500 metrov a 10.000 metrov, pričom by mali byť ako po iné roky rozdelené do viacerých kategórií.Na dĺžku trate 5500 metrov budú môcť štartovať deti od deväť do 14 rokov s rodičom, prípadne so starým rodičom v takzvanej rodinnej kategórii, juniori a juniorky od 15 do 18 rokov, dospelí, ženy a muži od 19 do 35 rokov, od 36 do 50 rokov, od 51 do 60 rokov a nad 60 rokov. V rámci dĺžky trate 10.000 metrov je pripravená jediná kategória, v ktorej môžu štartovať všetky ženy a muži od 15 rokov.Podľa Sebőovej sú však termín na prihlásenie na preteky, ako aj celkové propozície stále v štádiu rokovaní. Všetky informácie bude možné nájsť na webovej stránke mesta Komárno.