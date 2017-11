Medzinárodný trestný súd chce vyšetrovať vojnové zločiny v Afganistane

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 3. novembra (TASR) - Hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu chce vyšetrovať možné vojnové zločiny spáchané počas vojny v Afganistane. Podľa agentúry AP by išlo o bezprecedentné vyšetrovanie, ktoré by mohlo zahŕňať vojakov USA.Prokurátorka Fatou Bensoudaová oznámila v piatok vo vyhlásení, že bude požadovať vyšetrovanie vzhľadom na predbežné zistenia svedčiace o tom, že počas tejto vojny došlo k spáchaniuBensoudaová minulý rok v správe uviedla, že americké sily v Afganistane mohli spáchať vojnové zločiny mučenia počas vypočúvania zadržaných v rokoch 2003-2014. To otvára možnosť, že medzi vyšetrovanými by mohli byť Američania, aj keď USA nie sú medzi viac ako 120 členmi ICC.V správe Bensoudaovej sa taktiež spomínalo údajné zneužívanie osôb zo strany afganských vojakov a hnutia Taliban, dodáva AP.