MEJ:: Pivarčiová s Kvasňovskou nepostúpili do finále súťaže

Na snímke slovenská akvabela Natália Pivarčiová Foto: TASR - Richard Kvasňovský Foto: TASR - Richard Kvasňovský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 23. júna (TASR) - Slovenské akvabely Natália Pivarčiová s Kristínou Kvasňovskou nepostúpili do finále súťaže párov na MEJ v Belehrade. Zverenky trénerky Moniky Thuringerovej obsadili v kvalifikácii 13. miesto so ziskom 145,3655 bodu.Po voľnej zostave boli na poslednej postupovej 12. priečke, no po povinných figúrach ich tesne predstihli Izraelčanky. Pivarčiová však postúpila do finále súťaže sólistiek, keď po figúrach sa posunula z 13. na 11. pozíciu.