Melania Trumpová je katolíčka, potvrdilo sa na návšteve Vatikánu

Melania Trumpová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. mája (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová je praktizujúcou katolíčkou. Pre britský denník Daily Mail to v stredu potvrdila jej hovorkyňa Stephanie Grishamová.Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, ako pápež František požehnal Melanii ruženec vo Vatikáne, kde bola so svojím manželom, prezidentom USA Donaldom Trumpom, na jednodňovej návšteve.Poslednými katolíkmi v Bielom dome boli John Kennedy a jeho manželka Jackie. Melania a jej syn Barron sa do prezidentského sídla na Pennsylvania Avenue presťahujú v priebehu tohto leta.Trumpová okrem pápežskej audiencie vo Vatikáne absolvovala aj návštevu detskej nemocnice Ospedale pediatrico Bambino Gesu, ktorá stojí na pozemku Svätej stolice, a pomodlila sa v tamojšej kaplnke.Kedy sa Melania stala katolíčkou, však nie je jasné. Vyrastala totiž v rodine člena komunistickej strany na slovinskom vidieku a podľa miestnych obyvateľov sa rodina javila navonok ako ateistická.Prezident je presbyteriánom, svadba s Melaniou sa uskutočnila podľa obradu episkopálnej cirkvi. Trumpov zať Jared Kushner je Žid, na judaizmus konvertovala i Trumpova najstaršia dcéra Ivanka.