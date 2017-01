Melania Trumpová pritiahla Američanov do Slovinska

Manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 31. januára (TASR) - Slovinsko zažíva v súčasnosti prudký rozmach turistického ruchu čiastočne aj vďaka skutočnosti, že ide o rodisko novej prvej dámy Spojených štátov Melanie Trumpovej, vyplýva to z dnes zverejnenej správy Slovinského štatistického úradu.Podľa jeho údajov prenocovalo v roku 2016 v Slovinsku o 10 percent Američanov viac ako v roku 2015. Slovinsko, ktoré má približne dva milióny obyvateľov, navštívili v roku 2016 štyri milióny zahraničných turistov, čo je opäť približne o desať percent viac ako v predchádzajúcom roku.Slovinské cestovné kancelárie začali po zvolení Trumpa za amerického prezidenta organizovať tematické zájazdy nazvané. Ich cieľom sú výlety na miesta, kde táto slovinská rodáčka žila, študovala a pracovala ešte predtým, ako sa vydala na dráhu profesionálnej modelky a ako sa v roku 1996 presťahovala do New Yorku.Jedna z webových stránok propagujúcich nevšedné prírodné krásy Slovinska, dokonca víta svojich návštevníkov sloganom:, napísala agentúra AP.