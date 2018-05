Melania Trumpová sa vyjadrila k svojmu zdravotnému stavu

Prvá dáma USA Melania Trumpová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. mája (TASR) - Prvá dáma USA Melania Trumpová sa na sociálnej sieti Twitter vyjadrila k svojmu zdravotnému stavu. Chcela tak zastaviť fámy, ktoré o nej začali kolovať v súvislosti s tým, že sa na verejnosti neukázala už 20 dní.napísala prvá dáma v stredu na Twitteri. Niektorí užívatelia tejto sociálnej siete však vzápätí vyjadrili pochybnosť, či jej tento príspevok nenapísal manžel.Melania Trumpová sa na verejnosti poslednýkrát objavila začiatkom mája, keď s manželom, prezidentom Donaldom Trumpom, privítala na leteckej základni pri Washingtone troch Američanov, ktorých prepustila z väzenia Severná Kórea, pripomenula vo štvrtok spravodajská stanica BBC.Neskôr, 14. mája, Biely dom informoval, že Trumpová podstúpi vo Vojenskom zdravotnom stredisku Waltera Reeda (WRAMC) vo Washingtone. Prvá dáma následne v tomto zariadení strávila päť dní; prepustili ju 20. mája. Biely dom uviedol, že jej zákrok bol úspešný a prebehol bez komplikácií.Trumpová sa však na verejnosti od svojho prepustenia z nemocnice neobjavila a ohľadom svojho zdravotného stavu zverejnila po zákroku len jediný tweet. Na webe tak začali kolovať rôzne špekulácie vrátane takej, že Trumpová sa aj so synom Barronom, ktorého má s prezidentom, presťahovala naspäť do New Yorku, či inej, že spolupracuje s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom.Biely dom i Trumpovej hovorkyňa Stephanie Grishamová tieto fámy popreli. Grishamová ešte v utorok časopisu Politico povedala, že Trumpoveja jej absencia na verejnosti nie je vôbec dlhá.dodala.