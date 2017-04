Mélenchon: Chcem skončiť s prezidentskou monarchiou vo Francúzsku

Na fotografii je Jean-Luc Mélenchon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. apríla (TASR) – Rozsiahlu ústavnú reformu dnes opäť obhajoval francúzsky prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon. Chce vytvoriť ústavodarné zhromaždenie, ktoré navrhne, ako zmeniť francúzsky politický systém." zvolal vo vysielaní televízie France 2 ľavičiar Mélenchon. Chce obmedzenie právomoci prezidenta a rovnováhu jednotlivých zložiek moci.Náhodným výberom by vybral Francúzov, ktorí sa stanú členmi ústavodarného zhromaždenia a vytvoria nový základný zákon štátu, ktorý by potom podrobil schváleniu v referende.Do politického systému by vniesol aj dalšie prvky priamej demokracie. Umožnil by napríklad usporiadať referendum o odvolaní ktoréhokoľvek politika, ak tento zámer podporí aspoň milión Francúzov.zhrnul svoj postoj k medzinárodnej politike Mélenchon. Funkčnosť OSN podľa neho narúšajú USA.Ľavicový kandidát považuje NATO za prekonanú organizáciu a chce, aby ju Francúzsko opustilo. Do hĺbky by reformoval Európsku úniu, pri čom sa spolieha na úzky dialóg s Nemeckom.Prvé kolo prezidentských volieb čaká Francúzsko v nedeľu. Mélenchon je v prieskumoch na treťom, respektíve štvrtom mieste, a preto nie je favoritom na postup do májového druhého kola.