Mélenchon: LePenová bola tretia, po Macronovi a protestných voličoch

Na fotografii je Jean-Luc Mélenchon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 8. mája (TASR) - Marine Le Penová skončila v neeľnom druhom kole francúzskych prezidentských volieb až tretia. Okrem Emmanuela Macrona ju predstihlo aj viac ako 3,2 milióna voličov, ktorí vhodili do urien prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky, a tiež ďalšie milióny Francúzov, ktorí sa volieb nezúčastnili. Po oznámení prvých čiastkových výsledkov to uviedol neúspešný ľavicový kandidát na prezidenta Jean-Luc Mélenchon, ktorý vypadol už v prvom kole.Politik stojaci na čele radikálneho ľavicového hnutia "Nepoddajné Francúzsko" podľa belgickej televíznej stanice RTBF skonštatoval, že víťazstvo Macrona znamená koniecprezidentského obdobia piatej republiky." vyhlásil Mélenchón, podľa ktorého všetky tieto skupiny voličov spoločne odmietli vládu krajnej pravice.Prvé čiastkové výsledky druhého kola volieb podľa údajov ministerstva vnútra naznačili, že viac ako 3,2 milióna Francúzov, čo je bezprecedentných 12,1 percent voličov, vhodilo do urien prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky.Samotná Le Penová poukázala na to, že dnes získala bezprecedentných 11 miliónov hlasov. Ide o dvojnásobok hlasov, ktoré získal jej otec Jean-Marie Le Pen v druhom kole prezidentských volieb v roku 2002.V tohoročných prezidentských voľbách mohlo hlasovať 47 milióna registrovaných voličov.