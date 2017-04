Mélenchon nepodporil Macrona ani Le Penovú

Jean-Luc Mélenchon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 28. apríla (TASR) - Ani jedného z francúzskych prezidentských kandidátov verejne nepodporí neúspešný uchádzač o post z prvého kola volieb Jean-Luc Mélenchon. Povedal to dnes vo videonahrávke a príslušné rozhodnutie tak nechal na svojich voličov. Potvrdil tým svoj názor zo začiatku týždňa.vyhlásil vo videonahrávke. Svojim voličom odkázal, že "nie je guru" a že ho pri rozhodovaní o tom, koho podporiť v májovom druhom kole volieb, nepotrebujú. Informovala o tom agentúra Reuters.Mélenchon teda nepodporí v druhom kole prezidentských volieb ani Emmanuela Macrona, ani Marine Le Penovú. Svoj názor nezmenil napriek výčitkám, ktoré zaznievali najmä z ľavej časti politického spektra.Mélenchona za jeho postoj otvorene kritizoval predseda vládnej Socialistickej strany (PS) Jean-Christophe Cambadélis. Ľavičiar Mélenchon bol v minulosti tri desaťročia členom PS, potom si založil vlastnú stranu.V prvom kole volieb skončil Mélenchon na štvrtom mieste zo ziskom takmer 20 percent hlasov voličov. Z dnešného prieskumu spoločnosti Odoxa vyplýva, že 41 percent jeho voličov by v druhom kole nepodporilo ani jedného kandidáta, 40 percent by volilo Macrona a 19 percent Marine Le Penovú.Neúspešný pravicový kandidát Francois Fillon a kandidát PS Benoit Hamon deklarovali v druhom kole podporu Macronovi. Mélenchon je jediným kandidátom s viac ako päťpercentným ziskom z prvého kola, ktorý nevyzval svojich voličov na hlasovanie za lídra hnutia Vpred!. Macronovou súperkou v druhom kole je kandidátka Národného frontu (FN) Marine Le Penová.Francúzi si vyberú novú hlavu štátu v druhom kole prezidentských volieb 7. mája. Podľa dnešnej sondáže spoločnosti Odoxa by 59 percent voličov dalo hlas Macronovi.