Mélenchon vyzýva Francúzov, aby v júni odmietli plnú moc pre Macrona

Na fotografii je Jean-Luc Mélenchon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. mája (TASR) - Francúzsky ľavicový politik a šéf hnutia Nepoddajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon už v nedeľu večer, krátko po oznámení víťazstva Emmanuela Macrona v druhom kole prezidentských volieb, vyzval svoju sedemmiliónovú členskú základňu, aby sa pred júnovými parlamentnými voľbami zjednotila a bojovala proti Macronovi, ktorého nazvalMélenchon je neúspešný kandidát na prezidenta, ktorý vypadol v prvom kole prezidentských volieb, keď sa s takmer 20 percentami voličskej podpory ocitol na štvrtom mieste. Pred druhým kolom nepodporil otvorene Macrona, veľmi rozhodne však svojich voličov odrádzal od toho, aby volili nacionalistku Marine Le Penovú.Belgická televízna stanica RTBF dnes uviedla, že Mélenchon sa okamžite po uzatvorení kapitoly prezidentských volieb vrhol do kampane pre dvojkolové júnové voľby do Národného zhromaždenia, kde za svojho hlavného súpera považuje Macronove centristické hnutie Vpred! Prezidentské súperenie premietol do legislatívneho boja v nádeji, že voliči 11. a 18. júna odmietnu predstavu parlamentnej väčšiny Macronovho hnutia, a v tejto súvislosti voličov vyzval, aby odmietli poskytnúť plnú moc Macronovej vláde.Mélenchon už v nedeľu večer nového prezidenta upozornil, že má zmysel žiť pre osud krajiny, len ak sa žije s myšlienkou na chudobných, na ľudí bez zákona, bez práce a bez strechy nad hlavou.upozornil svojich voličov Mélenchon, ktorý počas predvolebnej kampane Macrona nazýval ajPolitici z hnutia Nepoddajné Francúzsko sa netaja názorom, že Macron bude slabý prezident, a ich zámer pred parlamentnými voľbami je osloviť nerozhodných voličov a tých, ktorí v druhom kole hlasovali prázdnymi volebnými lístkami, aby vyjadrili nesúhlas s Macronom aj s Le Penovou. Spolu ide o vyše 16 miliónov voličov.odkázala na Macronovu adresu Charlotte Girardová, spolutvorkyňa politického programu Mélenchona.