Memoriálu Jozefa Gabčíka v Žiline sa zúčastnilo 304 bežcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 27. mája (TASR) - Pamiatku Jozefa Gabčíka, priameho účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe, si dnes pripomenuli účastníci Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 11 kilometrov. V poradí 23. ročníka podujatia sa zúčastnilo 304 pretekárov, čo je rekordný počet, informoval hovorca 5. pluku špeciálneho určenia Mário Pažický.Preteky organizuje Žilinský pluk Jozefa Gabčíka a Klub vojenských výsadkárov SR na počesť hrdinu druhej svetovej vojny, generálmajora in memoriam Jozefa Gabčíka, rodáka z Poluvsia a predstaviteľa protifašistického odboja, a to v deň 75. výročia atentátu na Heydricha. "Jozef Gabčík bol statočným vlastencom, nebojácnym a disciplinovaným vojakom, ktorý žil relatívne krátko – iba 30 rokov. V ťažkých dobách ho jeho presvedčenie priviedlo na cestu, na konci ktorej ako veliteľ skupiny ANTROPOID splnil svoju povinnosť vojaka so cťou," uviedol vo svojom príhovore vyslanec ministra obrany Slovenskej republiky a zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Miroslav Kocian.Meno Jozefa Gabčíka podľa neho nebolo zabudnuté, preto nie je náhodou, že tieto preteky sa konajú aj pod záštitou 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý je nositeľom čestného názvu Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. "Tento pluk je nositeľom tradícií a predstaviteľom špeciálnych síl alebo jednotiek určených pre špeciálne operácie. Preto si tento čestný názov právom zaslúžia," zdôraznil.Na štart sa postavilo 304 pretekárov, vrátane 18 z Rakúska, Česka a Poľska. V hlavnej kategórii mužov do 39 rokov skončil na prvom mieste Marek Chrascina z Českej republiky. Prvenstvo si tiež odniesli vo svojich kategóriách Miroslav Vanko (do 49 rokov, Dom srdca Martin), Ľuboš Kováčik (do 59 rokov, Súľov), Róbert Berky (do 69 rokov, Prievidza), Marian Cyprian (nad 70 rokov, MAC Dubnica nad Váhom), Adéla Esentierová (ženy do 35 rokov, Česká republika), Anna Zvarová (ženy do 49 rokov, Svetielko Nádeje), Eva Budinská (ženy nad 50 rokov, OÚ Poluvsie pri Prievidzi).Kategóriu vojakov vyhral Jozef Bubenik z domovského pluku, kategóriu vojačiek Sylvia Šebestian z rovnakého pluku. Spomedzi juniorov bol najlepší Marek Czečotka z Českej republiky a spomedzi junioriek Kristína Trebulová z Čadce.Pred štartom si účastníci memoriálu uctili pamiatku Gabčíka položením vencov k jeho pamätníku pred areálom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline a k pamätníku pri jeho rodnom dome v Rajeckých Tepliciach – Poluvsí. Ako sprievodný program pripravili organizátori súťaže pre deti ukážky zásahov hasičov, polície a materiálu 5. pluku špeciálneho určenia - Žilinského pluku Jozefa Gabčíka.Do vojenskej hodnosti generálmajora povýšil in memoriam brigádneho generála Gabčíka prezident Andrej Kiska v piatok (26.5.) na slávnostnom akte v Prezidentskom paláci. Povýšenie odovzdal do rúk jeho praneteri Kataríne Tomčíkovej, ktorá dodnes žije v obci Poluvsie pri Žiline, odkiaľ Gabčík pochádzal.