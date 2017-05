Mená nového rakúskeho vicekancelára i ministra hospodárstva sú známe

Na snímke rakúsky kancelár Christian Kern Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 16. mája (TASR) - Šéf rakúskeho rezortu spravodlivosti Wolfgang Brandstetter zloží v stredu ústavou predpísaný sľub do rúk prezidenta a stane sa nástupcom Reinholda Mitterlehnera vo funkcii vicekancelára, ktorú bude zastávať až do októbrových predčasných volieb v krajine.Rakúsky vicekancelár, minister hospodárstva a predseda stredopravicovej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Reinhold Mitterlehner oznámil 10. mája odchod zo všetkých politických funkcií, a to v dôsledku rastúceho napätia vo vnútrostraníckych radoch, ako aj vo vzťahoch s koaličným partnerom - Sociálnodemokratickou stranou Rakúska (SPÖ).Tento krok vyvolal vládnu krízu, rozpad doterajšej koalície a viedol k dnešnej dohode predstaviteľov všetkých parlamentných strán vo Viedni na termíne predčasných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia v Rakúsku 15. októbra.Do funkcie ministra hospodárstva vymenuje prezident Alexander Van der Bellen v stredu doterajšieho vládneho koordinátora ľudovcov Haralda Mahrera, informoval dnes rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF s odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu.Spolkový kancelár Christian Kern dnes na pôde parlamentu vo Viedni potvrdil, že akceptuje spomínané personálne rošády ľudovcov v dôsledku odchodu doterajšieho vicekancelára z vlády.