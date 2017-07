Mendy pre svalové zranenie pravdepodobne vynechá začiatok sezóny

Na snímke vľavo obranca Benjamin Mendy Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. júla (TASR) - Nová posila futbalistov Manchestru City Benjamin Mendy pravdepodobne vynechá štart novej ligovej sezóny. Dvadsaťtriročný krajný obranca sa zrejme nestihne zotaviť zo zranenia stehenného svalu do 12. augusta, keď "Citizens" nastúpia v otváracom zápase Premier League 2017/2018 proti nováčikovi z Brightonu.Francúzsky reprezentant prestúpil do mužstva trénera Pepa Guardiolu z tímu šampióna Ligue 1 AS Monaco, ktorý zinkasoval odstupné 58 miliónov eur. S novým tímom je aktuálne na predsezónnom turné v USA, kde si doliečuje zranenie.povedal Guardiola podľa agentúry DPA.