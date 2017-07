Menej ako priemernú mzdu zarobia dve pätiny Bratislavčanov

Bratislava Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. júla (TASR) - Napriek pozitívnemu vývoju na trhu práce, mnohí Slováci zo svojej mzdy nadšení nie sú. Menej ako priemernú mzdu na Slovensku zarobia dve pätiny Bratislavčanov, ale až 70 % pracujúcich v Prešovskom kraji. Ukázala to najnovšia analýza Poštovej banky.Menej ako 900 eur v hrubom vlani zarábalo na Slovensku až 55 % Slovákov pracujúcich na plný pracovný úväzok. V rámci toho 7 % ľudí videlo na svojej výplatnej páske vlani menej ako 450 eur.vyčíslila analytička banky Jana Glasová.Naďalej pritom pretrvávajú mzdové regionálne rozdieldoplnila Glasová s tým, že v Prešovskom kraji je podiel takto zarábajúcich najvyšší, a to až takmer 14 %.Najrozšírenejším mzdovým pásmom na Slovensku je pásmo 450 až 900 eur. Analýza ukázala, že vo všetkých krajoch je práve v tomto mzdovom pásme podiel zamestnancov na plný úväzok najvyšší.skonštatovala analytička banky.Významný podiel pracujúcich je v mzdovom pásme od 900 do 1200 eur.doplnila Glasová. V ostatných, vyšších mzdových pásmach so zárobkom nad 1200 eur, jednoznačne dominuje Bratislavský kraj. Kým na Slovensku zarába od 1200 do 1500 eur v hrubom v priemere desatina pracujúcich na plný pracovný úväzok, v Bratislavskom kraji je to až 14 %. Naopak, v prešovskom regióne je tento podiel len polovičný. S rastúcimi platmi sú pritom rozdiely medzi regiónmi ešte priepastnejšie.dodala Glasová.