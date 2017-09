Menej ministrov, viac bezpečnosti. Babišovo ANO predstavilo program

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. septembra (TASR) - Hnutie ANO vedené Andrejom Babišom predstavilo dnes svoj program, s ktorých chce ísť do októbrových parlamentných volieb v Českej republike. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.Jednou z hlavných priorít programu nazvaného "Teraz alebo nikdy" je zaistenie bezpečnosti občanov ČR, uzavretie vonkajšej európskej hranice a boj proti nelegálnej migrácii a terorizmu.Babiš okrem iného prisľúbil aj zoškrtanie počtu ministrov, rast miezd pri zachovaní súčasnej úrovne daní či stavbu nových diaľnic. Avizoval tiež, že v dohľadnej dobe nepočíta so zavedením eura v ČR.povedal Babiš na dnešnej tlačovej konferencii, na ktorej predstavil "skvelý program" ANO na ďalšie štyri roky.V nadchádzajúcich voľbách, ktoré sa uskutočnia 20. a 21. októbra podľa neho pôjde o všetkovyhlásil šéf ANO.Podľa neho sa už správa štátnych záležitostí nesmie riadiť záujmami tzv. kmotrov a ich kamarátov.zdôraznil miliardár Babiš.Počet členov českej vlády plánuje ANO znížiť zo 16 na 13, pričom ministri by po novom nemali zároveň pracovať aj ako poslanci. Zákonodarcovia by mali po celé nasledujúce volebné obdobie zmrazené platy a zrušené paušálne náhrady nákladov. Voľby do Senátu ČR by sa mali zmeniť z dvojkolových na jednokolové, píše sa v 40-stranovom programe ANO.Do roku 2021 chce Babiš otvoriť 280 kilometrov nových diaľnic. V oblasti zdravotníctva volebný program ANO odmieta plošnú privatizáciu nemocníc.