Meno Edgara Degasa patrí v aukčných sieňach medzi najžiadanejšie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Bratislava 27. septembra (TASR) – Francúzsky umelec Edgar Degas bol jedným z najvýznamnejších maliarov, karikaturistov a grafikov 19. storočia. V stredu 27. septembra uplynie 100 rokov od jeho úmrtia.Aj keď sa sám nepovažoval za impresionistu, svojou tvorbou a pôsobením na výtvarnej scéne v Paríži sa zaradil k popredným predstaviteľom tohto umeleckého smeru. Ako hlavné témy sa u autora objavujú tanečnice, divadelné scény, koncertné kaviarne, výjavy z nevestincov a akty, ako aj portréty priateľov. Osobitne známym sa stal ako iniciátor impresionistických výstav.Edgar Degas, pôvodným menom Hilaire-Germain-Edgar de Gas, sa narodil 19. júla 1834 vo francúzskom Paríži v rodine zámožného bankára. Jeho matka pochádzala z kreolskej rodiny z amerického New Orleansu, zomrela keď mal Degas trinásť rokov. Budúci maliar údajne už od útleho veku navštevoval slávne parížske múzeum Louvre, kde obdivoval diela starých majstrov. Po maturite začal študovať právo, jeho otec však rozpoznal synov umelecký talent a podporil ho v snahe venovať sa maľovaniu. V roku 1855 bol Degas prijatý na prestížnu parížsku Akadémiu krásnych umení (École des Beaux-Arts). Pedantská školská atmosféra ho však odradila a tak štúdiá po roku zanechal.Ako obdivovateľ talianskej renesancie sa vydal na študijnú cestu do Talianska, počas ktorej namaľoval niekoľko portrétov. V roku 1862 sa Edgar Degas zoznámil s francúzskym maliarom Édouardom Manetom a odvtedy prestal tvoriť klasické námety. Začal sa venovať maľbe rozličných scén z prostredia veľkomesta, zobrazoval napríklad ulice, nočné podniky, cirkusy, výjavy z divadelného života, ale aj konské dostihy.Rok 1874 znamenal oficiálny vznik impresionizmu a Degas sa aktívne zapojil do príprav prvej výstavy toho umeleckého štýlu. Výtvarník sa však považoval za jedinečnú postavu tohto hnutia, hľadal nové kombinácie v metódach kreslenia a maľby a nesúhlasil s označením impresionista. Napriek tomu pyšný aristokratický štýl Edgara Degasa stal sa nezameniteľným pre vývoj impresionizmu. Bol jedným z prvých maliarov, ktorí umelecky znázornil efekty nového plynového osvetlenia.Svetovú slávu priniesli Francúzovi obrazy baletiek a umývajúcich sa žien. Na rozdiel od impresionistov Degasove diela už počas jeho života dosahovali na dražbách závratné ceny a ešte za umelcovho života sa dostali do Louvru. Na šiestej výstave impresionistov v roku 1881 predviedol verejnosti aj niektoré zo svojich sôch. Reakcie na jeho sochárske diela boli veľmi protichodné. V sochárstve boli jeho obľúbenými námetmi kone v akcii, nahé tanečnice a ženy v intímnych pózach. Okrem toho tvoril aj práce malých rozmerov ako pastely a tempery, ktoré mu umožnili rýchlu prácu.Na sklonku života už umelec nemohol pre slabnúci zrak maľovať. Francúzsky impresionistický maliar Edgar Degas zomrel 27. septembra 1917 v rodnom Paríži. Niektorí umelci sa o ňom vyjadrili, že bol najväčším géniom ich doby. Ako prvý z impresionistickej skupiny dosiahol uznanie a povesť velikána umenia 19. storočia.V júni 2016 mohli návštevníci Tatranskej galérie v Poprade vidieť kolekciu heliogravúr, teda hĺbkotlačovú techniku spolu s gravírovaním, leptaním a akvatintom od uznávaného umelca Edgara Degasa. Autor bol na Slovensku prezentovaný prvýkrát.Grafickú tvorbu slávneho francúzskeho maliara priblížila tiež výstava, ktorú v septembri 2016 sprístupnili vo Východoslovenskej galérii (VSG) v Košiciach. Spolu 44 adjustovaných maloformátových litografií pochádzalo z cyklu La Famille Cardinal. Išlo o knižné ilustrácie, ktoré boli vytvorené k rovnomennému románu La Famille Cardinal od Ludovica Halévyho.