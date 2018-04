Meno nového ministra vnútra by malo byť známe do niekoľkých dní

Na snímke vľavo bývalý minister vnútra SR Tomáš Drucker a vpravo premiér SR s dočasne poverený vedením ministerstva vnútra SR Peter Pellegrini v Bratislave 17. apríla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že do niekoľkých dní príde s menom nového ministra vnútra. Privítal by, keby rezort vnútra mal svojho nového šéfa čo najskôr. Kým sa tak stane, urobí všetko preto, aby rezort fungoval bez problémov. Pellegrini, ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra, to povedal na utorkovej tlačovej konferencii.povedal Pellegrini.K menám, ktoré sa objavujú, napríklad štátna tajomníčka Denisa Saková, sa vyjadrovať nechce. Saková sa už v minulosti v diskusiách o možnom ministrovi vnútra spomínala. "uviedol premiér a podpredseda Smeru-SD s tým, že najskôr musí padnúť rozhodnutie na straníckej pôde.poznamenal.Post ministra vnútra sa uvoľnil rezignáciou Tomáša Druckera, ktorý bol vo funkcii 26 dní. Demisiu oznámil v pondelok (16.4.) po tom, čo neodvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara. Pre odchod sa rozhodol, lebo nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.