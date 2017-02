Menový fond sa zatiaľ nezúčastní na finančnej pomoci Grécku

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. februára (TASR) - Vedenie Medzinárodného menového fondu (MMF) sa začalo v pondelok (6. 2.) zaoberať hospodárskou a finančnou situáciou Grécka. Podľa hovorcu MMF ide o rutinné výročné rokovanie vedenia svetovej finančnej organizácie, ktoré sa v tomto čase postupne zaoberá všetkými svojimi členmi.Konkrétne sa teraz nebude hovoriť o budúcej účasti MMF na záchranných opatreniach pre Grécko. Experti organizácie posudzujú situáciu Atén kritickejšie ako nemecká spolková vláda a európske inštitúcie.Fond poukazuje na to, že situácia krajiny by sa mohla časom zhoršiť. Novým veľkým problémom by sa malo predísť tým, že sa Aténam zníži dlhové bremeno. Pokiaľ sa tak nestane, Fond sa bude zúčastňovať na pomoci Grécku len poradenskou činnosťou.Ak sa MMF vzdá konkrétnej finančnej pomoci krajine roky zmietanej krízou, musel by aj spolkový parlament v Berlíne znovu hlasovať o nemeckej účasti na záchrane Grécka. Získanie súhlasu väčšiny poslancov pre jej pokračovanie je na začiatku roku 2017 otázne.