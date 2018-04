Menzelove zdravotné problémy spôsobila meningoková infekcia

Na archívnej snímke Jiří Menzel. Foto: TASR - Martin Turanovič Foto: TASR - Martin Turanovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 17. apríla (TASR) - Meningoková infekcia pravdepodobne z klimatizácie lietadla bola za vlaňajším kolapsom českého oscarového režiséra Jiřího Menzela (80) a jeho vážnymi zdravotnými ťažkosťami, z ktorých sa doteraz úplne nezotavil.Vyplýva to z informácií, ktoré prinieslo v utorok internetové vydanie denníka Blesk s odvolaním sa na umelcovu manželku Olgu.Podľa jej slov sa osudnou chybou stal fakt, že tak režisér, ako ani ona osobne v minulosti nevenovali pozornosť očkovaniu, takže zákerný meningokok to pri útoku na Jiřího Menzela mal uľahčené. Manželka sa z tejto chyby medzičasom poučila.Jiří Menzel leží aktuálne v rehabilitačnom zariadení Malvazinky v Prahe, kde sa pomaly vracia do života. A to nielen vďaka pomoci odborníkov, ale i svojich najbližších, ktorí sú mu po celý čas oporou.Umelca vlani v novembri najskôr začalo bolieť ucho, potom celá hlava. Nasledoval kolaps v domácom prostredí, prevoz do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe-Střešoviciach a niekoľkohodinová, náročná operácia hlavy. Menzela potom uviedli do umelého spánku, z ktorého sa prebral len krátko pred vianočnými sviatkami. Po Novom roku sa však zdravotný stav prominentného pacienta dočasne opäť zhoršil.Pražský rodák získal v roku 1966 Oscara za film Ostře sledované vlaky a ďalšiu nomináciu na prestížne ocenenie Americkej filmovej akadémie si vyslúžil v roku 1985 za komédiu Vesničko má středisková. Súčasťou jeho filmografie sú aj snímky ako napríklad trezorový film Skřivánci na niti ocenený po desaťročiach na Berlinale, Postřižiny, Na samotě u lesa alebo Obsluhoval jsem anglického krále ocenený Českým levom.Menzel má úctyhodnú zbierku trofejí z filmových festivalov v rôznych končinách planéty - od Benátok a Berlína cez Montreal a San Francisco až po San Sebastián, a to vrátane Zlatej kamery za celoživotné dielo z festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach.Naposledy vo februári 2018 sa jej rady rozšírili o cenu Kamera Berlinale, ktorú v Menzelovom mene prevzal na festivale v nemeckej metropole rakúsky herec Peter Simonischek - jeho partner z nedávno nakrúteného filmu Tlmočník slovenského režiséra Martina Šulíka.Režisér spolupracoval s viacerými známymi pražskými divadelnými scénami vrátane Vinohradského divadla alebo Činoherného klubu, ale je uznávanou veličinou aj za hranicami ČR. V Štátnom divadle v Košiciach pripravil vlani inscenáciu Verdiho opery Falstaff, v Maďarsku ho poznajú i z účinkovania vo viacerých tamojších filmových produkciách i zo spolupráce s divadlom Józsefa Katonu v Budapešti. Pedagogicky pôsobil na Britských ostrovoch.