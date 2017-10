Merkelová a Macron nechýbali na otvorení knižného veľtrhu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová si zakrýva oči pred svetlom z reflektorov v spoločnosti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona (vľavo) na otvorení Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom 10. októbra 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Berlín 10. októbra (TASR) - Za účasti nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona dnes vo Frankfurte nad Mohanom slávnostne otvorili už 69. ročník tamojšieho medzinárodného knižného veľtrhu.Obaja štátnici vo svojich vystúpeniach zdôraznili úzku spätosť kultúr oboch národov napriek všetkým konfliktom a vojnám, s ktorými boli konfrontované v minulosti.Merkelová a Macron si spoločne pozreli repliku Guttenbergovho tlačiarenského stroja a spoločne na ňom vytlačili prvú stránku deklarácie o ľudských právach.Novinky by na veľtrhu, ktorého čestným hosťom je tentoraz Francúzsko, malo prezentovať okolo 7300 vystavovateľov z vyše 100 krajín planéty.V dejisku veľtrhu očakávajú organizátori množstvo literátov nielen z domova, ale aj zo zahraničia, napríklad Dana Browna či Kena Folletta. Bude medzi nimi aj okolo dvoch stovák autorov z frankofónnych krajín vrátane Yasminy Rezovej a Michela Houellebecqa.Najväčšiu prehliadku svojho druhu v celosvetovom kontexte by do nedele mohlo navštíviť podľa organizátorov okolo 270.000 literárnych nadšencov.