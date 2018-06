Merkelová a Macron sa dohodli na rozpočte eurozóny

Zľava Angela Merkelová, Jean-Claude Juncker a Emmanuel Macron, 19. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 20. júna (TASR) - Lídri Nemecka a Francúzska sa dohodli na vytvorení rozpočtu pre eurozónu, čo označili za "novú kapitolu" pre menovú úniu. Detaily sa majú dopracovať v spolupráci s ostatnými členmi eurozóny.Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stretli na zámku Meseberg severne od Berlína. Stretnutie bolo súčasťou príprav summitu lídrov Európskej únie (EÚ), ktorý sa bude konať 28. a 29. júna. Dohodli sa na vytvorení rozpočtu eurozóny, ktorý by mal podporiť ekonomickú konkurencieschopnosť regiónu.Podľa Macrona by rozpočet mal byť funkčný už v roku 2021. Plán však neobsahuje žiadne ďalšie detaily.povedala Merkelová po rokovaniach, ktorých výsledkom je 8-stranová deklarácia s názvom Obnova európskych sľubov bezpečnosti a prosperity.Merkelová uviedla, že rozpočet sa bude používať na posilnenie ekonomickej konvergencie v rámci eurozóny, ktorá sa takmer rozpadla v dôsledku dlhovej krízy, ktorá región zasiahla v roku 2009.povedala Merkelová a dodala, že reforma eurozóny bola najťažším bodom rokovaní, ktoré sa dotkli aj zahraničnej a obrannej politiky a imigrácie.uviedol Macron.Dodal, že na veľkosti rozpočtu a detailoch jeho financovania sa ministri dohodnú do konca tohto roka.