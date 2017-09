Merkelová a Schulz sa stretli v jedinej predvolebnej televíznej debate

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v televíznej debate so svojím vyzývateľom v parlamentných voľbách Martinom Schulzom počas televíznej debaty 3. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa dnes večer stretla so svojím hlavným vyzývateľom Martinom Schulzom v prvej a jedinej televíznej debate, ktorá sa koná pred parlamentnými voľbami vypísanými na 24. septembra.Televízny duel, ktorý by mal trvať zhruba 90 minút, odštartoval dnes o 20.15 h. V priamom prenose ho vysielajú štyri veľké nemecké televízie das Erste, ZDF, RTL a Sat.1.Jednou z prvých tém debaty bola problematika migračnej krízy. Schulz zaútočil na Merkelovú za to, že v roku 2015 prijala veľké množstvo utečencov bez toho, aby do riešenia krízy náležite zapojila aj európskych partnerov.Jeden z posledných predvolebných prieskumov zverejnený 1. septembra zaznamenal pokles voličskej podpory sociálneho demokrata Martina Schulza, ktorý by chcel na čele vlády nahradiť dlhoročnú konzervatívnu kancelárku Angelu Merkelovú.Ak by sa kancelár v Nemecku volil priamo, bývalý predseda Európskeho parlamentu by dostal len 28 percent hlasov, čo je o šesť percentuálnych bodov menej ako mal v tom istom prieskume pred týždňom. Podpora Merkelovej naopak mierne stúpla a tri týždne pred voľbami by jej dalo hlas 57 percent opýtaných, vyplýva z prieskumu Politbarometer televízie ZDF.Čo sa týka preferencií politických strán, konzervatívny blok CDU/CSU má s 39 percentami obrovský náskok pred sociálnymi demokratmi, ktorých by volilo 22 percent respondentov. Ani jedno z čísel sa oproti predchádzajúcemu prieskumu nezmenilo.