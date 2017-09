Merkelová a Schulz v debate neprekvapili, viackrát sa zhodli

Sociálny demokrat Martin Schulz a súčasná šéfka nemeckej vlády Angela Merkelová si podávajú ruky počas prvej a jedinej predvolebnej televíznej debaty pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 24. septembra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. septembra (TASR) - Jediná televízna debata najsilnejších kandidátov pred nemeckými parlamentnými voľbami (24. septembra) sa v nedeľu večer skončila bez veľkých prekvapení, pričom v niektorých témach sa úradujúca kancelárka Angela Merkelová (CDU/CSU) a jej vyzývateľ Martin Schulz (SPD) dokonca zhodli. Najväčšie názorové rozdiely sa medzi nimi ukázali v sociálnych otázkach, zhodnotila agentúra DPA.povedal šéf sociálnych demokratov Schulz a poukázal na situáciu samoživiteľov, dôchodcov a dlhodobo nezamestnaných. Merkelová kontrovala, že za jej vlády klesol počet nezamestnaných z 5 miliónov na 2,5 milióna.V daňovej oblasti naznačili Merkelová a Schulz rozličné koncepcie. Sociálny demokrat chce odbremeniť štvorčlenné rodiny s mesačným príjmom 3500 eur na daniach o 200 až 250 eur mesačne. Merkelová zase uviedla, že počas nasledujúcich štyroch rokov by znížila celkové daňové zaťaženie v krajine o 15 miliónov eur.Pri emisnom škandále Volkswagenu sa neukázali žiadne veľké názorové rozdiely. Obaja politici sú za pokračovanie výroby osobných automobilov s naftovým pohonom. Kancelárka zdôraznila, že automobilový priemysel musí odčiniť emisný škandál, avšak 800.000 pracovných miest v tomto sektore v Nemecku musí ostať zachovaných.Značné rozpory sa ukázali v otázke Turecka. Sociálny demokrat Schulz by zrušil prístupové rozhovory medzi EÚ a Tureckom v prípade, ak by sa stal budúcim nemeckým kancelárom.vyhlásil Schulz.Jeho súperka sa údajne ešte v piatok v rozhovore s ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom (SPD) zhodla, že Nemecko nebude požadovať prerušenie prístupového procesu s Tureckom.Merkelová tiež obhajovala uzavretie kontroverzne vnímanej migračnej dohody medzi EÚ a Tureckom. Podľa nej to bol "absolútne správny" krok. Dohodu podporil aj Schulz.Úradujúca kancelárka a jej vyzývateľ neukázali rozdiely ani v názoroch na islam. Merkelová sa nazdáva, že islam, ktorý je v zhode s nemeckou ústavou, do Nemecka patrí. Pre oboch sú však radikálni islamskí kazatelia "neakceptovateľní".V debate o Severnej Kórei Schulz uviedol, že americký prezident Donald Trump nie je tou správnou osobou na riešenie tejto krízy. Podľa neho je nevyhnutné spojiť sa s jeho odporcami v americkom Kongrese.Merkelová pripustila, že s Trumpom má niektoré vážne názorové rozpory, avšak nevidí možnosť riešenia severokórejskej krízy bez neho. Sama sa vraj bude uňho prihovárať za mierové riešenie situácie.V závere debaty Schulz nevylúčil, že jeho strana sa po voľbách znovu stane menším koaličným partnerom Merkelovej CDU/CSU.V prieskume zverejnenom 1. septembra mal konzervatívny blok CDU/CSU s 39 percentami obrovský náskok pred sociálnymi demokratmi, ktorých by volilo iba 22 percent respondentov.